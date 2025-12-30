Trey McBride de los Arizona Cardinals establece récord de la NFL

En una temporada completamente catastrófica para el Cardenales de ArizonaHa surgido un punto positivo.

Este jugador ha sido más que una buena historia. Literalmente está reescribiendo los libros de récords de la NFL.

ese jugador es Cardenales ala cerrada Trey McBride, quien estableció un NFL récord cuando atrapó su pase número 117 esta temporada. Esta es la mayor cantidad de recepciones de un ala cerrada en la historia de la NFL.

Terminó el juego de Arizona contra el Bengals de Cincinnati con 119 capturas totales. Con un juego más en la temporada, McBride podría terminar el año con algunos números realmente llamativos.

Desglosando la gran temporada de Trey McBride

Al comenzar la temporada 2025, la mayoría de los fanáticos de la NFL conocían a Trey McBride, pero probablemente no esperaban que fuera el mejor ala cerrada de la liga.

Si bien tuvo 1,146 yardas recibidas en 2024, solo tuvo dos touchdowns junto con su alta producción de yardas. Era algo que faltaba en su buena temporada. A pesar de la falta de touchdowns, logró llegar al Pro Bowl.

McBride llegó al Pro Bowl de 2025, y sus 10 recepciones contra los Bengals fueron suficientes para llevarlo a 119 recepciones en la temporada. Como se mencionó anteriormente, necesitó 117 recepciones para romper el récord de recepción de ala cerrada en una sola temporada, que anteriormente ostentaba Zach Ertz atrapando 116 pases en 2018 con el Águilas de Filadelfia.

Cuando terminó el juego contra Cincinnati, McBride tuvo 119 recepciones para 1,174 yardas y 11 touchdowns. Sus 119 recepciones lideran la NFL, sus 11 touchdowns son segundos en la liga y ocupa el sexto lugar en yardas, solo detrás de los mejores receptores abiertos de la liga.

Cuando das un paso atrás, este es un logro notable para un tipo que era un prospecto ligeramente reclutado en Fort Morgan, Colorado. McBride se fue a Colorado State y finalmente se convirtió en una selección de segunda ronda en 2022.

Ahora, es el mejor jugador de los Cardinals y probablemente será una selección All-Pro del primer equipo como ala cerrada.

Trey McBride se une a la empresa Elite

Cuando estableces un récord de la NFL en cualquier posición, tienes que vencer a algunos grandes jugadores para alcanzar esa marca.

Ertz tuvo 116 capturas en 2018, Evan Engram tuvo 114 capturas en 2023, Brock Bowers tuvo 112 capturas en 2024 y McBride también tuvo 111 capturas en 2024.

Esa lista muestra cómo la producción de receptores de ala cerrada se ha disparado desde finales de la década de 2010 hasta ahora. Estos muchachos están ingresando a la liga como increíbles receptores de pases y están siendo emparejados con mariscales de campo lo suficientemente buenos como para ayudarlos a alcanzar esos hitos estadísticos.

Curiosamente, las alas cerradas de élite como Travis Kelce y Rob Gronkowski no tienen la producción de recepciones en una sola temporada como la tienen McBride y Bowers. Antes de 2010, los únicos alas cerradas que alguna vez tuvieron 100 o más recepciones en una temporada fueron Tony González y Dallas Clark.

Obviamente, el juego aéreo de la NFL ha avanzado en los últimos 15 años debido al gran talento y los cambios favorables en las reglas. Aún así, este es un logro sorprendente para McBride. Es más que capaz de restablecer el récord en el futuro.

Las 119 recepciones de McBride también rompieron el récord de recepciones de una temporada de los Cardinals. DeAndre Hopkins anteriormente ostentaba ese récord con 115 recepciones en 2020.