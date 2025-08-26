Trey Hendrickson habla sobre el nuevo acuerdo con Bengals

La larga espera ha terminado y Trey Hendrickson ahora tiene su nuevo contrato con el Bengals de Cincinnati. No era el trato que todos esperaban, pero es un Acuerdo de un año de $ 30 millones Eso le da a Hendrickson un aumento de $ 14 millones al igual que el que estoy a punto de preguntar Pesado para.

Poco después de firmar, Hendrickson le dijo a Geoff Hobson de Bengals.com Que él cree que este equipo tiene lo necesario para ganar un Super Bowl.

«No. 9 lo está girando, así que tenemos una oportunidad», dijo Hendrickson sobre el quarterback Joe Burrow.

Hay menos de dos semanas para que los Bengals inicien la temporada regular contra el Cleveland Browns en la ciudad que tiene el Lago que se incendia.

«Da mucha claridad a la defensa de 2025», dijo Hendrickson. «Nos da un par de prácticas más buenas, y con una gran temporada baja en los libros, tanto personalmente como como equipo, siento que ahora podemos jugar colectivamente para los Bengals 2025. Y lo mejor para el equipo es el mejor jugador que juega en sus posiciones relativas».

¿Qué le sucede a Trey Hendrickson después de este año?

Hendrickson firmó un contrato de un año y no los tres años que muchos esperaban (y habían sido reportado en los medios). La razón aceptada para la retención del contrato no fue por dinero o años, sino garantías.

Entonces, eso obviamente significa que Hendrickson será un agente libre después de la temporada 2025. ¿Consideraría volver a firmar y quedarse con quién dey nation? O, ¿agarrará el primer tren fuera de la ciudad?

«Estamos tomando un día a la vez», dijo Hendrickson. «Avanzando, lo resolveremos a medida que avanza. Para esta temporada, para recibir un aumento, no necesariamente tuvo que haber sido dado, es una bendición estar en una posición en la que me han traído a mis compañeros. Y también poder llegar después de los quarterbacks.

«Me encanta esta ciudad y con lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, he tenido tiempo de reflexionar sobre lo que significa para mí y cuánto quiero seguir siendo Bengal para la temporada 2025».

$ 30 millones parece bajo dado el mercado

Como es solo un año, pensarías que los Bengals gastarían un poco más sabiendo que es solo una cosa única. Lo siento, solo escupo mi Gatorade Zero tan pronto como escribí eso; ¡Lo sé mejor!

Algunos han dicho que fue agradable ver a Hendrickson obtener el valor de mercado. Pero no lo hizo. Sus 17.5 capturas lideraron la NFL el año pasado y eso ahora es 35 en las últimas dos temporadas. Houston Texans especialista en saco Cazador de danielle tiene 39 capturas en el último tres años. Su nuevo contrato es para un año a $ 36.5 millones.

El Las Vegas Raiders‘ Maxx Crosby Acabo de firmar esta temporada baja también. Obtuvo un contrato de tres años y $ 106.5 milon que promedia $ 35.5 millones por temporada.

Tal vez Hendrickson se dio cuenta de que es tomar un acuerdo de solución temporal por debajo del mercado en lugar de perder los controles del juego. Y oye, los cheques de juego de $ 16 millones siguen siendo realmente grandes. Eso es mucho dinero para perder. Pero, es difícil imaginarlo que quiera quedarse con una organización que hizo todo lo posible para ahorrar unos pocos dólares.