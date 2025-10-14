Trey Hendrickson de los Bengals, un intercambio con 4 contendientes diferentes

Los Cincinnati Bengals parecen vendedores potenciales en la fecha límite de cambios de la NFL el 4 de noviembre, y eso podría significar que la estrella Trey Hendrickson se unirá a otro equipo como bengalíes buscar liberar espacio en el tope salarial.

Enfoque en fútbol profesional’ Bradley Locker nombrado cuatro contendientes diferentes a los playoffs a quienes los Bengals (2-4) podrían canjear a Hendrickson y construir para el futuro. El 49ers de San Francisco (4-2), Detroit Lions (4-2), Tampa Bay Buccaneers (5-1) y Kansas City Chiefs (3-3) podrían necesitar ayuda en el límite.

«Aunque Hendrickson firmó un contrato de un año y $29 millones para permanecer en Cincinnati esta temporada baja, no parece que esta canción y baile hayan terminado todavía», escribió Locker. “El All-Pro 2024 ha sido fabuloso, como siempre, con una calificación de presión de pase de 90.3 PFF y una calificación general de 86.5, sin embargo, la defensa de los Bengals aún ocupa el puesto 29.th en EPA por jugada”.

“Con Cincinnati enfrentando un récord de 2-4 y probablemente una temporada perdida sin Joe Burrow hasta al menos diciembre, el bengalíes «Es muy posible que sigamos el camino de vender en la fecha límite de cambios», continuó Locker. «No hay activo más valioso que Hendrickson, especialmente si no está en los planes a largo plazo de Cincinnati».

“Los 49ers necesitan un verdadero EDGE1 después del desgarro del ligamento anterior cruzado de Nick Bosa, mientras que los leones Todavía le vendría bien un compañero de fórmula legítimo junto a Aidan Hutchinson, aunque Al-Quadin Muhammad (nota de presión de pases de 86,2 PFF) ha impresionado”, concluyó Locker.

Los Bengals también podrían intercambiar Geno Stone de seguridad

Al igual que Hendrickson, Cincinnati podría encontrar socios comerciales para el profundo Geno Stone a tiempo para la fecha límite de cambios. Locker enumeró a los Washington Commanders (3-3), Buffalo Bills (4-2) y Tejanos de Houston (2-3) como posibles ajustes comerciales.

“Desde que firmamos un contrato de dos años y 14 millones de dólares para unirnos al bengalíesLa obra de Stone ha tomado una espiral inimaginable. Entre los profundos que jugaron 1,000 jugadas o más en las últimas dos temporadas, la calificación general de PFF de 56.6 de Stone es la octava más baja», escribió Locker. «Sin embargo, ha habido algunas razones para el optimismo este año, incluida su calificación de defensa terrestre de 76.2 PFF y su tasa de tackles fallidos de 7.7%».

“Asumiendo el bengalíes «Agitará la bandera blanca en su temporada 2025, Stone sería un jugador del cual seguir adelante», continuó Locker. «El agente libre pendiente buscaría recuperar la forma de 2023 en un equipo como los Commanders y Bills, cada uno de los cuales ocupa el puesto 26».th o peor en la calificación general de PFF para seguridad”.

La temporada de los Bengals depende del partido del jueves por la noche contra los Steelers

Ya en un hoyo, los Bengals juegan en casa contra los Acereros de Pittsburgh (4-1) el jueves por la noche para iniciar la Semana 7, y es un juego que Cincinnati debe ganar.

Una pérdida sólo solidificaría la bengalíes como vendedores de plazos comerciales. Dicho esto, Cincinnati está tratando de salvar la temporada hasta que Burrow se recupere con el canje de la semana pasada por el mariscal de campo veterano Joe Flacco, quien lanzó para 219 yardas y dos touchdowns en la derrota del domingo ante los Cincinnati Bengals. Empacadores de Green Bay.

«No tienes mucho tiempo para lamer tus heridas aquí. Esta semana es más bien una semana mental, pero qué tremenda oportunidad», dijo el entrenador en jefe de los Bengals, Zac Taylor. dijo a los periodistas el domingo. «Miren dónde está nuestra división. Qué tremenda oportunidad de conseguir el equipo que la lidera ahora mismo, y nuestra primera oportunidad en casa, en horario estelar».

«Ellos tienen una semana corta. Nosotros tenemos una semana corta. Así que es un campo de juego justo. Ellos vendrán aquí con mucha confianza, obviamente, por la forma en que ganaron sus juegos y vamos a encontrar una manera de levantarnos y hacer todo lo posible para lograr una victoria», concluyó Taylor.