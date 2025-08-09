Trey Benson de Cardinals listo para las tareas de co-RB1 junto a James Conner

Durante la temporada 2024 de la NFL, había muy pocas dudas de que James Conner fue la copa de la campana para el Cardenales de Arizona. Los 236 acarreos de Conner fueron 178 más que el segundo cardenal más cerrado, y ese jugador fue mariscal de campo Kyler Murray. Mientras tanto, Trey BensonUna selección de tercera ronda en el Draft de la NFL 2024, se limitó a solo 63 acarreos durante su campaña de novato.

Pero mucho ha cambiado en los últimos ocho meses en el desierto. Conner es otro año mayor, cumplió 30 años en mayo, y Benson tiene otra temporada baja completa como profesional en su haber. En consecuencia, nadie debería esperar una diferencia tan drástica en toques y tiempo de juego para mantener durante la temporada 2025. Incluso James Conner y Trey Benson se están acercando a su asociación como una situación de CO-RB1.

«Ambos somos RB1. Así es como nos estamos acercando y mirándolo, sinceramente», «, Dijo Connerpor Tanner Tortorella de Burn City Sports. «Va a jugar mucho este año. Simplemente viene a trabajar y es súper talentoso. No tienes que decirle demasiado. Es solo un tipo que ama el fútbol. Y solo está creciendo todos los días».

Este es un desarrollo que ha estado en la mente de Trey Benson desde los primeros días del verano, a pesar de que Conner sale de una segunda temporada consecutiva con al menos 1,000 yardas en el suelo.

«Siento que obtendré más oportunidades y ayudaré a James a salir más», Benson dijo el 14 de junio, según Bob McManaman de la República de Arizona. «Siento que podemos tener dos RB1 en este equipo, y esa es mi mentalidad este año es dos RB1».

Pero este desarrollo no se basa en el cabildeo de Benson. Se basa en el trabajo que ha hecho para demostrar que está listo para un papel más importante. El cuerpo técnico de los Cardinals se ha dado cuenta.

Trey Benson se muestra durante el campamento de entrenamiento de los Cardenales

Trey Benson habló de la charla durante el minicampamento obligatorio de junio, y durante todo el campamento de entrenamiento, caminó, ganando su camino en esta conversación co-RB1 con un cuerpo más voluminoso, un juego constante y un conjunto de habilidades en expansión.

«Desde el punto de vista de la tarea, sus ojos, su comprensión de qué hacer y cómo hacerlo, ha sido realmente bueno», dijo el coordinador ofensivo Drew Petzing. «Las repeticiones limitadas que puedes fabricar en la práctica, creo que ha hecho un gran trabajo al intensificar y ser físico».

Específicamente, el entrenador en jefe Jonathan Gannon ha notado una mejora en el rendimiento de Benson en el juego aéreo … un área donde James Conner históricamente no ha sido un factor importante.

«Puede ejecutar rutas y abrirse. Puede atraparlo. Tienes que estar en el lugar correcto todo el tiempo», comentó Gannon. «Hay diferentes cosas con controles y estructuras de cobertura y el bolsillo y dónde están sus ojos. Pre-SNAP, qué está sucediendo, donde el mariscal de campo necesita que llegue».

Lo más importante es que Trey Benson ya no sufre una crisis de confianza, que admitió plagólo durante su año de novato.

«[My confidence is] Por el techo en este momento y tengo todas las razones para pensar así porque puse el trabajo esta temporada baja «, dijo Benson.» He estado trabajando con James, he estado trabajando con el coordinador ofensivo, el entrenador de corredores y todos los chicos de corredores. Han estado en mi espalda y saben lo que tenemos que hacer este año. Estoy muy seguro seguro «.