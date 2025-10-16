Trevor Lawrence se siente cómodo en la ofensiva de los Jaguars

El jaguares de jacksonville son una de las sorpresas agradables en la NFL este año, comenzando 4-2 e incluso logrando una victoria en horario estelar sobre los Jefes de Kansas City. Teniendo en cuenta que este equipo tuvo la selección general número 5 en 2025 NFL Draft por una razón (fueron realmente malos el año pasado), su récord hasta ahora es bastante impactante.

Una de las razones de la mejora es el mariscal de campo. Trevor Lorenzo. Si bien todavía no está a la altura de su primer estatus de draft general de 2021, se está adaptando al sistema del entrenador en jefe Liam Coen.

“Me siento cada vez más cómodo con el sistema” lorenzo dijo.

Es su tercer sistema de la NFL en cinco años en la NFL, lo cual es mucho para cualquier mariscal de campo.

Liam Coen también ve una gran mejora en Trevor Lawrence

En lo que va del año, Lawrence está completando 61,1% de sus paseslo cual deja bastante que desear. También lanzó para 1,324 yardas en seis juegos, con ocho touchdowns y solo cinco intercepciones.

Coen está satisfecho con lo que ve.

«Si nos fijamos en su capacidad para seguir usando sus piernas en algunas áreas: pensé que hubo algunos momentos realmente buenos en los que pude jugar algunas cosas fuera del cronograma, hacer algunas jugadas», dijo Coen. “Tenemos que seguir ayudándolo a crear oportunidades uno a uno en el campo para poder impulsarlo allí.

«Creo que ha habido una mejora. Creo que él tiene confianza en este momento. Yo la tengo».

Trevor Lawrence tuvo que recuperarse de la lesión de la temporada pasada

Lawrence se perdió siete partidos en 2024 debido a una lesión en el hombro y una conmoción cerebral. No estaba jugando muy bien antes de eso, completando sólo el 60.6% de sus pases para 2,045 yardas, 11 touchdowns y siete intercepciones en 10 juegos.

«Obviamente me perdí mucho tiempo el año pasado y ha pasado un tiempo desde que estuve allí al máximo», dijo Lawrence. “Siento que me siento cada vez más cómodo incluso simplemente estando en el bolsillo otra vez y me gusta moverme.

«Creo que las últimas dos semanas han sido mejores ejemplos de eso».

Es bueno que se esté sintiendo más cómodo, pero el tiempo corre para que se convierta en la superestrella que esperaban.

«Hay muchas áreas en las que todavía se puede mejorar mucho», afirmó. «Eso es algo bueno de nuestra ofensiva, específicamente, es que todavía estamos dejando mucho afuera y podemos anotar muchos más puntos y ser mucho más productivos. Algunas de las jugadas de la semana pasada necesito limpiar, algunas de las cosas de progresión».

Trevor Lawrence tiene un nuevo contrato que no entra en vigor hasta 2026

La conclusión es que los Jaguars podrían quedarse atrapados con Lawrence por algún tiempo. Fue la primera selección general del draft de 2021, no ha tenido el desempeño esperado y ahora tiene cinco años, Extensión de contrato por 275 millones de dólares. Y esto es lo que pasa con ese contrato: ni siquiera comenzar hasta el año que viene.

Lawrence no fue seleccionado por Coen ni por el nuevo gerente general James Gladstone. Lo que significa, obviamente, que él no es su chico. Lo heredaron, pero si deciden que han terminado con un chico que no es suyo (algo así como intentaron hacer con Travis Etienne esta temporada baja), entonces ¿cuáles serán sus opciones?