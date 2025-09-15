Trevor Lawrence aborda incidentes acalorados con el entrenador en jefe de Jaguars

Liderando por tres puntos en el cuarto trimestre contra los Cincinnati Bengals, Trevor Lawrence Smbited una pelota de las manos del receptor Dyami marrón. El pase fue ligeramente fuera de objetivo pero atrapable. En la mayoría de los juegos, habría sido un inocuo incompleto de segunda oportunidad. Pero las calentadas gesticulaciones laterales del entrenador en jefe Liam Coen hicieron la obra, y la reacción despectiva de Lawrence se vuelve viral.

Después de que la pelota golpeó el césped, se vio a Coen golpeándose animadamente su pecho, aparentemente diciéndole a Lawrence que ponga la pelota directamente en los números de sus receptores. Lawrence se rechazó y agitó al entrenador de primer año. El Jagua pasó a perder el juego 31-27.

Coen dio una respuesta contundente, pero minimizó el incidente en su conferencia de prensa posterior al juego.

«Ese fue solo un lanzamiento. Estaba enojado», dijo. «Es lo que es. Esa es la emoción. Nunca es personal. Eso es solo que me pongo bien».

Coen elogió a su mariscal de campo por un lanzamiento que llegó dos jugadas más tarde. Enfrentando el cuarto Cincinnati Línea de siete yardas, Lawrence arrojó un incompleto que rebotó en las manos del receptor Brian Thomas Jr.

«[Trevor] Lanzó un centavo en la parte posterior de la zona final «, dijo Coen.» No hacemos una jugada. Estaba muy satisfecho con su naturaleza competitiva. La forma en que se mantuvo tranquilo al margen. Es bastante uniforme, lo cual es bueno para mí. Necesito eso «.

Lo que Lawrence dice sobre el incidente

Lawrence también habló abiertamente sobre el intercambio ardiente, pero sofocó el fuego, diciendo que realmente alimentó el entusiasmo de Coen.

«El entrenador es realmente apasionado, que es algo que he notado desde que ha estado aquí», dijo Lawrence. «Me encanta eso de él, y nos entusiasman. Hay momentos en los que no siempre soy así, soy un poco más así [holding his hands on a level line]Pero honestamente me trajo un poco más de eso, lo que creo que ha sido bueno para nuestra ofensa.

«Lo he alimentado de él y hay veces que nos emocionamos y nos entusiasmamos».

Lawrence tuvo un juego ascendente, con 24 de 42 para 271 yardas aéreas con tres touchdowns y dos intercepciones. Terminó con un QBR de 34.9 subparte.

Frustración hirviendo

Si bien los Jaguars mostraron destellos de un equipo que podría estar en la búsqueda de playoffs, fue un resultado frustrante. Lideraron durante la mayor parte del juego, y parecía particularmente en su control después del mariscal de campo de los Bengals Joe Burrow se fue en el segundo cuarto con una lesión del dedo del pie. Cincinnati no tomó su primera ventaja directa hasta que quedaron 18 segundos en el último cuarto.

Mariscal de campo suplente Jake Browning También tuvo un rendimiento al alza, pero hizo lo suficiente para mover a los Bengals a 2-0 en la temporada. Browning fue 21 de 32 para 241 yardas aéreas con dos touchdowns y tres intercepciones. Perder ante un QB de respaldo que arroja tres selecciones es una píldora difícil de tragar para los fanáticos de Jags.

Jacksonville, cayendo a 1-1 en la temporada, se enfrenta al rival de la división Houston Texans en casa la próxima semana. Los fanáticos ciertamente estarán atentos a más fuegos artificiales en el juego entre Lawrence y Coen. Sin embargo, parece que el incidente de hoy fue simplemente un momento acalorado durante la competencia, no un problema que permanecerá entre el entrenador en jefe y el mariscal de campo.