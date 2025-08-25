Tres veces por semana, el avión de combate de los Estados Unidos se encuentra en el avión ruso cerca de Alaska

AbajoVIVA – Avión de combate del Comando de Defensa Dirgantara de América del Norte (Norad) El domingo 24 de agosto de 2025 interceptó un avión de vigilancia Rusia en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska (Adiz) por tercera vez en la última semana.

Leer también: ¡Este sofisticado avión de combate se disparó!



Según lo informado por ABC News, una aeronave E-3 Sentry (Comando y avión de control), dos F-16 y dos Stratankers de KC-135 fueron desplegados para interceptar e identificar visualmente el avión de vigilancia de IL-20 ruso.

El avión permanece en el espacio aéreo internacional y no ingresa al espacio aéreo de la soberanía de los Estados Unidos o Canadá.

Leer también: La ex -Marina Satria Kumbara fue herida por Kamikaze Ucrania Drone, al TNI no le importaba



«La actividad rusa en Adiz Alaska ocurre regularmente y no se considera una amenaza», dijo Norad, el lunes 25 de agosto de 2025, citado por ABC News.

Anteriormente, el avión IL-20 ruso también fue interceptado el 20 de agosto y 2025. El 20 de agosto, NORAD rastrea y detecta el avión, y vuela dos F-16 y un KC-135 para la identificación visual.

Leer también: La industria mundial de bienes de lujo es difícil y difícil



Según informes de estrellas y rayas, estos incidentes muestran una tendencia de sabotaje o vigilancia rusa bastante creciente en la región del Ártico:

El miércoles, a unas 30 millas de la isla de St. Lawrence, en el Mar de Bering, un avión IL-20 se acercó a la región.

El jueves, otro avión fue durante más de dos horas en la zona, a unas 125 millas del Cabo Lisburne en el noroeste de Alaska.

¿Qué es Adiz?

Adiz, o la zona de identificación de defensa aérea, es un espacio aéreo internacional que comienza justo después de los límites de la soberanía aérea de un país. Aunque no pertenecen a ningún país, todos los aviones que ingresan a esta zona deben identificarse por razones de seguridad nacional.

La región de Adiz Alaska incluye una gran cobertura a las Islas Aleut, el Mar Ártico, el Mar de Bering y la parte norte del Océano Pacífico.

¿Dónde puso Norad su capacidad?

Un componente importante en la respuesta de defensa COMO En Alaska se encuentra el 176º Escuadrón de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea Nacional de Alaska, que tiene la tarea de operar un sistema de radar permanente y un aire para NORAD en la región.

Norad enfatizó que su partido se basaba en redes de defensa en capas, incluidos satélites, radar terrestre y aéreo, así como aviones de combate para detectar, rastrear y responder a posibles amenazas.