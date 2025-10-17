Tres vacas confiscadas en Labuan Bajo, Mabar El gobierno de la regencia de NTT prohíbe la deambulación de los animales de granja

Labuán BajoVIVA – El gobierno de la regencia de West Manggarai (Mabar), East Nusa Tenggara (NTT), enfatiza la prohibición a los residentes de permitir que su ganado deambule en áreas públicas. Este paso se tomó para mantener el confort, la seguridad y el orden ambiental en Labuan Bajo y sus alrededores.

«También instamos al público a ser proactivo para ayudar a los agentes a asegurar el ganado si lo encuentran en sus patios o jardines», dijo el jefe de la Unidad de Policía del Servicio Civil de West Manggarai Regency (Satpol PP), Yeremias Ontong, cuando fue contactado en Labuan Bajo, el jueves (16/10/2025).

Este llamamiento se transmitió después de que los agentes controlaran a tres animales. vaca lo cual fue informado por residentes que deambulaban por el área de Labuan Bajo el miércoles (15/10). Según Yeremias, el ganadero ha sido citado y pedido que preste declaración para no repetir sus acciones.

«Hemos citado al ganadero y le hemos hecho un comunicado para que no lo vuelva a hacer», afirmó.

Yeremias explicó que el control del ganado es parte de los esfuerzos del gobierno regional para mantener el orden público, la limpieza ambiental y la seguridad de las comunidades. Los animales a los que se les permite deambular suelen causar disturbios, poniendo en peligro incluso a los usuarios de la vía y a los residentes de zonas residenciales.

«Para afrontar este problema se necesita el apoyo de los ciudadanos y de todas las partes», subrayó.

Añadió que hasta ahora los agentes a menudo han tenido dificultades para controlar el ganado grande, como las vacas, porque es difícil controlarlo sin la ayuda de la comunidad local. Por ello, pidió la cooperación activa de los vecinos para informar o ayudar si encuentran ganado deambulando en zonas prohibidas.

El control del ganado en West Manggarai se refiere al Reglamento Regional (Perda) Número 3 de 2024 sobre la Paz, el Orden Público y la Protección de la Comunidad, así como al Reglamento Regente (Perbup) Número 49 de 2024 sobre el Control del Ganado.

En este reglamento, todo ciudadano tiene prohibido liberar ganado en una serie de lugares como instalaciones de salud, escuelas, lugares de culto, áreas de recreación, instalaciones deportivas, terrenos o patios que pertenecen a otras personas, así como espacios y vías públicas. Los propietarios de ganado deben cuidar de sus animales encarcelándolos o atándolos en el lugar de cría.

Aunque se han presentado varios llamamientos, Yeremias admite que el gobierno local todavía recibe con frecuencia informes de ganado vagabundo. «Desde enero hasta principios de octubre de 2025, hemos realizado decenas de redadas y la mayoría de ellas fueron rescatadas por los propietarios», dijo. (ANTARA)