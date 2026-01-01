Tres solicitudes del regente de Aceh Tamiang a Prabowo

Jacarta – Regente Aceh Tamiang, Armia Fahmi transmitió tres solicitudes importantes al Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto sobre el estado de la zona después del desastre inundación.

Lea también: Comisión III: Prabowo se convierte en maestro del extraordinario despertar en la aplicación de la ley



Armia hizo esta petición en una reunión limitada sobre la aceleración de la recuperación posdesastre en su región, el jueves 1 de enero de 2025.

Primero, Armia informó una necesidad residencia permanente (huntap) para los residentes afectados por la inundación.

Lea también: Prabowo a los refugiados en Tapsel: Su presidente nunca los ha abandonado



Según los datos del gobierno de la aldea, se registró que se perdieron 37.888 unidades de vivienda y 4.839 unidades de vivienda sufrieron daños graves, lo que elevó la necesidad total de viviendas permanentes a 42.727 unidades.

«Gracias, Danantara nos ha ayudado con 600 viviendas temporales y luego habrá viviendas adicionales y otras», dijo Armia, citado por ANTARA.

Lea también: Prabowo comprobará mañana las viviendas de las víctimas de la catástrofe en Aceh Tamiang



La segunda solicitud es el apoyo a la ayuda alimentaria para mantener la supervivencia de los residentes.

Con una población de 313.245 personas, Armia dijo que el gobierno regional había calculado las necesidades básicas, como arroz, huevos, aceite de cocina y azúcar, para los próximos seis meses.

Armia dijo que las condiciones económicas de la comunidad siguen siendo difíciles, especialmente de cara al Ramadán y al Eid al-Fitr 2026.

«Nuestro pueblo definitivamente está atravesando dificultades, especialmente antes del Ramadán y del Eid al-Fitr», afirmó.

En tercer lugar, Armia propuso asistencia directa en efectivo (BLT) para 111.570 cabezas de familia (KK).

Espera que cada familia pueda recibir alrededor de Rp. 1 millón este año, como un esfuerzo por aliviar la carga causada por el impacto económico posterior al desastre.

«Escribiremos una carta oficial al ministro correspondiente sobre esta necesidad», dijo Armia.w

Al cerrar su informe, Armia expresó su agradecimiento por la atención del gobierno central y deseó que esta recuperación acelerada pueda hacer que la vida de la población de Aceh Tamiang vuelva a la normalidad.

En respuesta a esta solicitud, el Presidente Prabowo declaró que volvería a calcular las necesidades presupuestarias y las integraría con los datos existentes para que toda la ayuda estuviera en el objetivo previsto.

«Más tarde lo calcularemos e integraremos con todos los datos para que coincida con el objetivo», dijo Prabowo.