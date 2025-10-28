Tres representantes indonesios luchan hoy en el Hylo Open 2025

Alemania, VIVA – Tres representantes indonesios del sector de dobles masculino abrirán la campaña rojiblanca en el torneo BWF World Tour Super 500. Abierto de Hylo 2025 en Saarlandhalle, Saarbrücken, Alemania, martes.

El primer día, Leo Rolly Carnando/Bagas MaulanaSabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani y Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat competirán.

En la primera ronda, Rian/Rahmat se enfrentarán al ganador del partido de clasificación entre la pareja danesa Rasmus Espersen/Andreas Sondergaard y el dúo inglés Ka Him Fong/Raymond Webster.

Llama la atención el apellido, Raymond Webster. El jugador de bádminton de Inglaterra tiene 71 años, pero sigue compitiendo activamente en eventos oficiales de la BWF desde 2016.

Luego, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, sextos cabezas de serie, se enfrentarán a la pareja francesa Eloi Adam/Leo Rossi.

Luego también estuvieron Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, quienes comenzaron el torneo enfrentándose a la pareja malaya Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

En total, Indonesia tiene nueve representantes compitiendo en el Hylo Open 2025.

En la categoría individual masculina, Jonatan Christie es el único representante de Merah Putih. El jugador no nacional acaba de ganar el título en el Abierto de Dinamarca y alcanzó los octavos de final en el Abierto de Francia la semana pasada. Jojo, como se le conoce familiarmente, está tratando de mantener la consistencia de su actuación mientras suma puntos de cara a las finales del BWF World Tour.

Luego está Putri Kusuma Wardani, que también es la única representante rojiblanca en el sector individual femenino.

Mientras tanto, en el sector de dobles masculino, Indonesia también cuenta con Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, quienes la semana pasada fueron subcampeones del Abierto de Francia Super 750 2025.

Indonesia también cuenta con tres parejas en el sector de dobles mixtos: Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu y Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.

Calendario de partidos para los representantes de Indonesia en Hylo Open 2025:

Martes (28/10/2025)

20.35 WIB: Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malasia)

22.15 WIB: Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani (6) vs Eloi Adam/Leo Rossi (Francia)

Miércoles (29/10)