Tres Rams nombrados para el Equipo de la Semana de PFF

El Rams de Los Ángeles comenzó la temporada 2025 de la NFL con una victoria, después de vencer al Houston Texans14-9.

Un fuerte rendimiento defensivo de los Rams impulsó al equipo a ganar en el primer partido de la temporada.

Con preguntas sobre la situación de mariscal de campo, los Rams pudieron lograr su primera victoria de la novena temporada del entrenador en jefe Sean McVay con el equipo.

Con la semana 1 en los libros, Pro Football Focus lanzó su primera equipo de la semana de la temporada 2025-26, que presenta a tres jugadores de Rams.

Matthew Stafford

Todos los ojos estaban en el mariscal de campo Matthew Stafford Para los Rams de Los Ángeles en el primer partido de la temporada.

Stafford sufría una lesión en la espalda y se vio obligado a perder la mayor parte del campamento de entrenamiento antes de regresar durante las últimas semanas antes de la semana 1.

El mariscal de campo demostró en el juego que estaba al 100%, ayudando a los Rams a la victoria, lanzando para 245 yardas y un touchdown.

Además de ser nombrado para el equipo de la semana de PFF, también fue nombrado para el jugador ofensivo de la semana de la publicación, con una calificación general de 92.9.

En el juego, Stafford se convirtió en el décimo quarterback en la historia de la NFL en romper 60k yardas aéreas.

Puka Nacua

Folleto Nacua Tuve lo que se puede considerar su actuación más memorable como profesional.

El receptor abierto sufrió un golpe en la cabeza, causando un corte y se perdió parte de la primera mitad antes de regresar con puntadas para completar el juego.

A pesar de sufrir un corte, Nacua regresó al juego y pudo terminar con 130 yardas en 10 recepciones.

«[I Tried] Para jugar al fútbol normalmente, había un relleno que estaba cubriendo un poco el ojo «, dijo Nacua cuando jugaba con puntadas.» Pero luego fue como, ‘Voy a salir aquí, espero que estas puntadas estén haciendo su trabajo porque no dudo en golpear a alguien más’ «.

«Mi emoción de salir y golpear a alguien y poder jugar con el fisicalidad con el que disfruto el juego del fútbol es algo que me impulsa a regresar allí».

Nate Landman

Linerback Nate Tendero Hizo la jugada de ahorro de juego que selló la victoria para los Rams para comenzar la temporada 2025 de la NFL.

Los Houston Texans estaban en el territorio de los Rams, empujando por el campo con menos de dos minutos para ir en el juego, cuando Landman golpeó con éxito la pelota de las manos Ogunbawale de los Texans, lo que ayudó a sellar la victoria para el equipo.

Los Texans todavía les quedaban tres tiempos de espera al final del juego, pero los Rams pudieron ganar un primer down y salir el reloj.

Landman terminó el juego con 10 tacleadas en total y un éxito de QB. El apoyador, que firmó un veterano contrato mínimo, fue nombrado capitán esta temporada y parece ser un robo de agencia libre.