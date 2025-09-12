Tres Rams etiquetaron jugadores que pueden ser fabricantes de diferencia

El Rams de Los Ángeles llegó a la ronda divisional de la NFC 2025 antes de perder ante los eventuales campeones del Super Bowl, el Filadelfia Eagles22-28.

Ahora busca regresar a los playoffs e intentar regresar al Super Bowl después de ganar la temporada 2022-23.

Los Rams hicieron adiciones clave a la lista para ayudar, incluida la firma de tres veces All-Pro, seis veces receptor abierto de Pro Bowl Davante Adamsseleccionando ala cerrada Terrance Ferguson En la segunda ronda del draft de la NFL 2025 y el mariscal de campo de respaldo de retención Jimmy Garoppolo.

Estas adiciones pueden ayudar a los Rams, pero un escritor de la NFL enumera a algunos recién llegados que pueden completar el equipo. Las listas de Nate Atkins del atletismo Tres adquisiciones defensivas de Rams ¿Quién puede cambiar el juego para el equipo en la temporada 2025-26?

Dos fichajes de agentes libres

La gran adquisición de Los Rams en el lado defensivo de la pelota es el tackle nariz Poona Vadoquien firmó un contrato de tres años y $ 27.6 millones. Ford jugó por última vez para el rival de Crosstown, el Chargers de Los Ángeles.

El tackle nariz empató en su carrera de 8 capturas la temporada pasada para los Bolts, mientras registraba 39 tacleadas.

«Una corredera de octavo año, que llenó la necesidad de [the] Rams … Ford trae un ajuste específico como un jugador de dos mocos que prospera en un papel limitado «, escribió Atkins.» Como un penetrador más corto con 5 pies 11 y 310 libras que prospera en un centro de gravedad bajo, Ford no es el tipo de tackle nasal que no puede estar en el campo en el campo «.

«Su estilo puede adaptarse a un tándem … que crean la carrera de pase a su alrededor».

El segundo jugador de Atkins nombra es el apoyador Nate Tendero¿Quién hizo el balón suelto de ahorro de juego en la Semana 1 contra el Houston Texans.

«[Landman] llegó a un acuerdo de agente libre del Atlanta Falcons reemplazar Christian Rozeboom en el apoyador central y solidificando una carrera defens «, escribió Atkins.» Pero voló bajo el radar en toda la liga, conformando un contrato de un año para el mínimo veterano a $ 1.1 millones «.

«Ahora, él es el jugador que usa el» punto verde «para los Rams. Es un papel de liderazgo que podría enfatizar el ajuste de un nuevo jugador en una defensa con altas expectativas. Pero en lugar de jugar su primer juego de manera segura y evitar errores, estaba desnudando y golpeando la pelota como lo había hecho en la práctica».

Defensiva reclamó exenciones

El tercer jugador en la lista de Nate Atkins es el esquinero Emmanuel Forbesa quien los Rams de Los Ángeles recogieron el cable de exención la temporada pasada.

Forbes ha hecho tres apariciones para los Rams, pero pudo recibir el SEGUNDAS MÁS SNAPAS en el lugar de esquinero para LA.

El esquinero comenzó para los Rams en la Semana 1 y pudo impresionar, mientras sombreaba el receptor abierto Nico Collins y lo sostuvo a 25 yardas receptores.

«La razón por la cual los Rams estaban dispuestos a comenzar a Forbes … se reduce a encajar y progresar. La debilidad que había perseguido la joven carrera de Forbes hasta este punto había estado abordando … pero es algo en lo que está trabajando, y mostró progreso el domingo», escribió Atkins.

La defensa pudo sostener a los tejanos, que promediaron. 21.9 puntos por juego la temporada pasada, a solo 9 puntos.

Con la defensa aún acomodándose con las nuevas adquisiciones y su desempeño contra Houston, la defensa de los Rams parece ser mejor que la de la temporada pasada.