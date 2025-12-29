Tres planes de asistencia gubernamental para residentes cuyos hogares se vieron afectados por el desastre de Sumatra

Jacarta – El gobierno ha determinado esquema ayuda Vivienda para residentes afectados. desastre en la región Sumatra. El monto de la asistencia proporcionada se basará en el cumplimiento de criterios predeterminados.

Tito dijo que el plan de asistencia había sido discutido en reuniones interinstitucionales y ministeriales. Entre ellos se incluyen el Ministerio de Vivienda y Zonas de Asentamiento, el Ministerio de Inversiones y Downstreaming, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de ATR/BPN, Polri, TNI, BNPB, así como los jefes regionales de las zonas afectadas.

«Anoche también celebramos una reunión para abordar el problema de los daños a las casas. Sabemos que hay tres clasificaciones de casas. Casas con daños leves, moderados y graves», dijo Tito en una conferencia de prensa de recuperación posdesastre y planes estratégicos hacia fin de año en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Tito dijo que el gobierno determinó que las casas con daños leves y moderados recibirían apoyo financiero de 15 millones de IDR y 30 millones de IDR respectivamente, que serían pagados por BNPB.

Mientras tanto, las casas gravemente dañadas se están solucionando mediante la provisión de refugios temporales. Con la opción de que los residentes ocupen la vivienda preparada o vivan temporalmente en la casa familiar, a la espera de la construcción de la vivienda permanente.

El desarrollo residencial todavía está planificado a través de tres planes, a saber, la construcción de 15.000 unidades por parte de Danantara. El desarrollo a través del presupuesto estatal realizado por el Ministerio de Vivienda y Zonas de Asentamiento en cantidades mayores, así como esquemas de cooperación mutua de varias partes.

«Esto significa que los partidos que quieran ayudar, de los cuales hay uno que ha ayudado a 2.600 y ha innovador la semana pasada», dijo Tito.

Además de la ayuda para reparaciones de viviendas, el gobierno también está preparando otras ayudas de apoyo. Tito dijo que el Ministerio de Asuntos Sociales proporcionó asistencia para muebles por valor de 3 millones de IDR, asistencia para la recuperación económica por valor de 5 millones de IDR, así como asistencia con guarniciones por valor de 15.000 IDR durante tres meses.

Hizo hincapié en que la aceleración de la distribución de la ayuda actualmente depende en gran medida de la integridad de los datos recopilados por los gobiernos regionales. «El problema son los datos. Los datos que se esperan por nombre por dirección de los que tienen daños leves, moderados y grandes. El acuerdo de ayer sobre este dato fue del Gobierno Regional que lo creó», dijo Tito.