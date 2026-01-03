Tres pilares de la selección de Indonesia alcanzan el mejor once de Asia 2025, a la par de Son y Minamino

VIVA – Falla Selección Nacional de Indonesia Llegar al Mundial de 2026 no cierra automáticamente las historias positivas de los jugadores a nivel de clubes. En medio de resultados insatisfactorios con las selecciones nacionales a lo largo de 2025, varios jugadores de Garuda han demostrado regularidad en las competiciones europeas.

Este hecho se refleja en la publicación del once ideal de GoalPost Asia para Asia 2025, que incluye tres nombres de jugadores de la selección nacional de Indonesia. Este logro confirma que la calidad individual de los jugadores indonesios sigue recibiendo reconocimiento, aunque los logros de la selección nacional aún no están a la altura.

GoalPost Asia publicó la lista Asian Best XI de 2025 basada en evaluaciones del desempeño de los jugadores a lo largo del año calendario, con un enfoque en las contribuciones a nivel de clubes. De los 11 nombres elegidos, se encuentran grandes jugadores asiáticos como Takumi Minamino de Japón y Son Heung-min de Corea del Sur.

Jay Idzes, defensa de la selección de Indonesia y del Sassuolo

Curiosamente, Indonesia aportó tres representantes a la lista, a saber Calvin Verdonk, Jay IdzesY Emil Audero. Se considera que los tres parecen estables y jugarán un papel importante en sus respectivos clubes durante 2025.

«Basándonos en los jugadores que mostraron el mejor desempeño en 2025, seleccionamos el mejor XI asiático», escribió GoalPost Asia en su carga oficial en Instagram.

Calvin Verdonk es uno de los nombres que se robó la atención. El lateral izquierdo de la selección de Indonesia está realizando su primera temporada con el LOSC Lille e inmediatamente ganó confianza para aparecer en la competición de la Ligue 1 francesa.

A lo largo de 2025, Verdonk disputó 10 partidos y aportó una asistencia, un récord que demuestra su rápida adaptación a la liga de élite europea.

La confianza brindada por el Lille es un activo importante para que Verdonk siga desarrollándose, además de fortalecer su posición como principal opción en el sector izquierdo de la defensa de la selección de Indonesia.

El siguiente nombre es Jay Idzes, que está madurando con el Sassuolo. El central de 25 años poco a poco va consolidando su importante papel en la zaga del club italiano, tras forjarse primero con el Venezia.

A lo largo de esta temporada, Idzes ha disputado 16 apariciones, un indicador de que se necesita su presencia en un nivel competitivo más alto. Un rendimiento constante es la clave para que el capitán de la selección de Indonesia siga ganando confianza en la Serie B y la oportunidad de regresar a la Serie A.