Tres personas siguen recibiendo tratamiento en la UCI

Jacarta – Los agentes policiales siguen supervisando el proceso de recuperación de las víctimas de la tragedia. explosión que ocurrió en la mezquita SMAN 72, Kelapa Gading, norte de Yakarta (Jakut) el viernes 7 de noviembre de 2025. Los pacientes tratados se encuentran actualmente en tratamiento en tres hospitales.

Lea también: El Gobierno rehabilitará la mezquita SMAN 72 tras la explosión



«Esta asistencia seguirá realizándose de forma continua», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto, en su declaración del domingo 9 de noviembre de 2025.

Lea también: KPAI: Explosión en SMAN 72 Yakarta Este es un gran caso



Con base en los resultados de las observaciones de campo, los siguientes son los datos más recientes de las víctimas que reciben tratamiento en tres hospitales, con un total de 96 víctimas, 29 víctimas aún están en tratamiento, tres de ellas en UCI;

1. En el Hospital Islámico Cempaka Putih de Yakarta, todavía hay 12 víctimas en tratamiento, incluidas 2 en la UCI, mientras que 29 víctimas han sido dadas de alta.

Lea también: Prevención del trauma, la Cámara de Representantes solicita que el apoyo moral a las víctimas de la explosión del SMAN 72 sea una prioridad



2. En el hospital YARSI Cempaka Putih, hay 13 víctimas recibiendo tratamiento, 1 de las cuales está en la UCI y 1 víctima se ha ido a casa.

3. En el Hospital Pertamina Jaya, todavía hay 1 víctima bajo tratamiento, mientras que 6 víctimas se han ido a casa.

«Queremos garantizar que todas las víctimas y sus familias reciban suficiente apoyo psicológico, en consonancia con el intenso proceso de investigación en curso por parte del equipo conjunto», afirmó Budi.

Para su información, la explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta mientras realizaba las oraciones del viernes.

Como resultado de este incidente, decenas de estudiantes tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.

Basado en información del Director Principal del Hospital Islámico Cempaka Putih, dr. Pradono Handojo el pasado sábado, la mayoría de las víctimas sufrieron disturbios audiencia debido a una presión de explosión bastante fuerte.

Aunque el estado físico de las víctimas está empezando a mejorar, considera que la recuperación mental es el mayor desafío tras el incidente.



El presunto autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta fue encontrado tendido cerca de armas

«Como dijo el representante de KPAI, creemos que la recuperación física se producirá rápidamente porque los niños aún son pequeños, excepto en el departamento de audición, donde alrededor de dos tercios tienen pérdida auditiva», afirmó.