Tres personas disparadas en las instalaciones de inmigración de Dallas; tirador muerto







Tres personas han recibido un disparo en un Inmigración de los Estados Unidos (EE. UU.) e Instalación de Control de Aduanas (ICE) en Dallas el miércoles, informó la agencia de noticias AP. El tirador está muerto por una herida de bala autoinfligida, dijo el director de la agencia.

«Podría ser empleados, podría ser civiles los que estaban visitando las instalaciones, podría ser detenidos. En este punto, todavía estamos trabajando en eso», dijo el director interino de ICE, Todd Lyons, a CNN sobre la identidad de las víctimas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que los detalles todavía estaban surgiendo, pero confirmó que había «múltiples lesiones y muertes» en la oficina de campo. Noem agregó que el motivo no estaba claro, aunque señaló que ha habido un aumento en la orientación de HIELO agentes.

Se vieron docenas de vehículos de emergencia a lo largo de una carretera cerca de las instalaciones.

La instalación de hielo se encuentra a lo largo de la Interestatal 35 East, justo al suroeste de Dallas Love Field, un importante aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a solo unas pocas cuadras de los hoteles que atienden a los viajeros del aeropuerto, informó AP.

Tráfico Las cámaras cerca del sitio mostraron seis carriles de una autopista normalmente ocupada vacía, con autos y semirremolques deteniendo una salida interestatal.

ICE y Homeland Security no proporcionaron inmediatamente más detalles.

El departamento de rescate de incendio de Dallas fue enviado a las 6.41 a.m. (hora local) después de una llamada que informa un tiroteo En o cerca de la oficina de inmigración, el portavoz del departamento Jason L Evans dijo en un correo electrónico.

Evans agregó que no tenía detalles confirmados para compartir, describiéndolo como un incidente activo y en curso.

Las instalaciones de inmigración también han sido atacadas anteriormente.

El 4 de julio, un oficial de policía en un centro de detención de inmigración en Texas sufrió heridas después de que le dispararon en el cuello. Los atacantes, vestidos con ropa de estilo militar negro, habían abierto fuego fuera del centro de detención de Prairieland en Alvarado, al suroeste de la ciudad, según los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Tres días después, un hombre con un rifle de asalto disparó docenas de rondas a los agentes federales cuando salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en McAllen, otra instalación en Texas. El hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un oficial de policía que respondió antes de que las autoridades lo dispararon y lo mataran. Más tarde, la policía encontró armamento adicional, municiones y mochilas dentro de su automóvil.

(Con entradas AP)





Fuente