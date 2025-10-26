Tres partidos seguidos sin perder, Persib está listo para ganar precisamente en Bandung

VIVA – persib Bandung aspira a la victoria cuando reciba a Persis Solo en la décima semana de la Superliga 2025/2026 en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el lunes 27 de octubre de 2025.

Centrocampista y capitán del equipo, Marc KlockEnfatizó que este partido fue un impulso importante para que Maung Bandung continúe la tendencia positiva.

«Definitivamente queremos continuar la tendencia positiva mañana y necesitamos tres puntos en casa. Necesitamos puntos para estar en la clasificación y poder subir de nuevo», dijo Klok en Bandung, el domingo 26 de octubre de 2025.

Persib ocupa actualmente el sexto lugar en la clasificación con 13 puntos en siete partidos. Tres puntos adicionales en casa los mantendrán cerca de la máxima categoría y mantendrán sus posibilidades de competir por el título.

Aun así, Klok admitió que el mayor reto de su equipo era su condición física. Sólo tres días después de enfrentarse Selangor FC En la Liga de Campeones AFC 2, los jugadores deben volver a su mejor forma.

«Es cierto que la agenda está ocupada, pero seguimos concentrados en dar lo mejor de nosotros en el partido de mañana», afirmó el jugador naturalizado.

Klok también espera que el apoyo total de Bobotoh pueda proporcionar energía adicional al equipo de Maung Bandung. Se cree que el ambiente de GBLA puede alimentar el entusiasmo del equipo para volver a lograr los máximos resultados.

«Jugar en GBLA siempre es especial. Necesitamos el apoyo de Bobotoh para que este estadio vuelva a ser un hogar aterrador para los oponentes», añadió.

Mientras tanto, el delantero brasileño Uilliam Barros se muestra optimista de que Persib pueda mantener un impulso positivo. Evaluó que el trabajo en equipo se ha vuelto más sólido después de lograr tres victorias consecutivas sobre Bangkok United, PSBS Biak y Selangor FC.

«Ahora queremos mantener el mismo nivel de rendimiento y concentración cuando jugamos en casa, frente a Bobotoh. Es importante mostrar la misma mentalidad para lograr buenos resultados», dijo Barros.

Según él, esta tendencia ganadora ha aumentado la confianza de todos los jugadores. Está decidido a parecer más inteligente y ayudar a Persib a ganar tres puntos.

«Este impulso debe mantenerse. Esperamos mantener nuestro mejor desempeño y darle una victoria a Bobotoh», subrayó Barros.