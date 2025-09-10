Tres pandillas Ojol que se pensaba que eran Intel durante la manifestación en Makassar fueron arrestadas

MakassarVIVA – La policía arrestó a tres perpetradores paliza taxista de motocicleta en línea (ojol) Agarra a Rusdamdiansyah alias Dandi (26) hasta que murió en el Hospital del Ministerio de Salud de OJK de la República de Indonesia después de ser golpeado por las masas en Jalan Urip Sumoharjo Makassar el 29 de agosto de 2025.

«Porque (perpetradores) la persecución de este Ojol (Dandi) ahora ha sido asegurada por tres personas, y ha sido nombrada como sospechosa», dijo el miércoles el comisionado de relaciones públicas de la policía de South Sulawesi, Kombes Pol Didik Supranoto, en la sede de la policía de South Sulawesi, Makassar.

Aunque ha nombrado a los perpetradores del sospechoso, Didik es reacio a especificar su identidad e iniciales, incluida la profesión como estudiante o comunidad. No quería especular si el sospechoso era de los estudiantes.



Docenas de automóviles en la oficina de DPRD de Makassar fueron dañados por las masas

Además, del número de tres personas, dijo, es probable que los perpetradores aumenten, considerando que hasta ahora los investigadores aún continúan investigando y profundizando

«Esto todavía tiene más desarrollo. Verificaré los datos (estudiantes o no). No traigo los datos completos. El punto son tres personas», dijo.

Cuando se le preguntó si de las tres personas que estaban aseguradas para hacer la persecución de las víctimas, había menores, dijo, hasta ahora había un examen más profundo. «Incluyendo la persecución es menor de edad», dijo.

Relacionado con el número total de perpetradores que ahora están detenidos después del alboroto que condujo a la quema de dos oficinas de DPRD y la destrucción y saqueo de bienes, incluidas las palizas de 40 personas.

Didik detalló que había 26 sospechosos ahora detenidos en los Makassar Tahti Polrestabes, y 14 personas en la Policía Regional del Sur de Sulawesi, mientras que para la destrucción de la oficina de DPRD de la ciudad de Palopo había dos personas y habían sido detenidas.

Anteriormente, un piloto de Ojol Grab Rusdamdiansyah fue derrotado frente al campus de la Universidad de Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, el viernes 29 de agosto, por la noche. Se pensó que la víctima era inteligencia al tomar fotos de manifestaciones. Fue perseguido por las masas para ser llevado de urgencia al Hospital Ibnu Sina adyacente al punto de acción.

Debido a que su condición continúa disminuyendo, se refirió al Hospital del Ministerio de Salud de la República de Indonesia, el cerebro del corazón y el cáncer (OJK) del Punto Central de Indonesia (IPC) Área de recuperación de Jalan Tanjung Bunga Makassar. De la información de la familia de la víctima se había sometido a una cirugía en la cabeza, pero el destino dijo de manera diferente, finalmente declarada muerta. (Hormiga)