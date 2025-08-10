Tres nuevas cabezas de cuerpo inauguradas por Prabowo, esta es la lista

Bandung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Oficialmente inaugurado tres cabeza Solo en el ministerio Defensa (Ministerio de Defensa) RI.

La inauguración tuvo lugar durante el título del título de tropas y honor militar en poder de Pusdiklatpassus, Batujar, Bandung, Java Occidental, domingo 10 de agosto de 2025.

En cuanto a lo que se inauguró para los tres nuevos cuerpos en el Ministerio de Defensa, entre otros:

1. Jefe de Agencia de Logística de Defensa

Mariscal Madya TNI Yusuf Jauhari

2. Jefe de Agencia de Mantenimiento y Mantenimiento de Defensa Laksmana Madya Tni Supo Dwi Antara

3. Jefe de la Agencia de la Reserva Nacional Teniente General Tni Gabriel Lema

Prabowo en la inauguración también reemplazó a las estrellas en el collar de las cabezas del cuerpo, que originalmente era una estrella de 2 estrellas.

Nuevos deberes corporales en el Ministerio de Defensa

En el artículo 7 del Reglamento Presidencial número 85 de 2025, existe una estructura organizativa Ministerio de Defensa el nuevo. Hay dos nuevos organismos, a saber: Agencia de Mantenimiento y Mantenimiento de Defensa y Agencia de la Reserva Nacional.

Hay 4 organismos con un nuevo nombre, a saber, la Agencia de Tecnología de Defensa, la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos de Defensa y la Agencia de Información y Comunicación de Inteligencia de Defensa. Sin embargo, todo esto no es un cuerpo nuevo, sino que solo experimenta ajustes de nomenclatura.

Mientras tanto, en el artículo 35b y 35c, la tarea de la Agencia de Mantenimiento y Mantenimiento de la Defensa, a saber:

Artículo 35B

La Agencia de Mantenimiento y Mantenimiento de Defensa tiene la tarea de llevar a cabo el mantenimiento de equipos de defensa y seguridad, instalaciones de defensa y coordinación de actividades farmacéuticas de defensa de acuerdo con las disposiciones legales.

Artículo 35C

Al llevar a cabo las tareas mencionadas en el Artículo 35B, la Agencia de Mantenimiento y Mantenimiento de la Defensa lleva a cabo funciones:

Luego, para la tarea de la Agencia Nacional de Reservas:

Artículo 35F

La Agencia de la Reserva Nacional tiene la tarea de llevar a cabo la formación, determinación y desarrollo del componente de reserva, así como la estructuración y desarrollo de la defensa estatal y los números de vicio de acuerdo con las disposiciones legales.

Artículo 35G

Al llevar a cabo las tareas mencionadas en el Artículo 35F, la Agencia de la Reserva Nacional lleva a cabo funciones:

a. Preparación de políticas técnicas, programas y presupuestos para la formación, determinación y desarrollo de componentes de reserva, así como estructurar y fomentar la defensa y las variaciones estatales;

b. Implementación de la formación, configuración y construcción de componentes de la propuesta, así como la construcción y construcción de incumplimientos nacionales y la vigilancia;

do. monitoreo, análisis, evaluación e informes de la implementación de la formación, determinación y fomento de componentes de reserva, así como la disposición y desarrollo de la defensa y variedad estatal;

d. Implementación de la administración de la agencia; Y

mi. Implementación de otras funciones proporcionadas por el Ministro.