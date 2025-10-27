Tres niñas se pierden en el puerto de Tanjung Priok y son llevadas inmediatamente a su casa en Cikarang

Jacarta – Centro Integrado de Servicios Policiales (SPKT) Polres Puerto de Tanjung Priok recibió informes de tres niño Mujer Cual perdido alrededor de la zona del puerto de Tanjung Priok el jueves 24 de octubre de 2025 por la noche, alrededor de las 21.00 horas.

Lea también: Tiroteos en varios lugares de Washington, decenas de heridos, incluido un niño de 5 años



Se sabe que los tres niños provienen de CikarangRegencia de Bekasi. Inicialmente abordaron un camión con remolque que se dirigía de Cibitung a Cikarang. Sin embargo, resultó que el camión con remolque en el que viajaba se dirigía directamente hacia el puerto de Tanjung Priok.

Al darse cuenta de que estaban lejos de su destino original y que era tarde en la noche, los tres decidieron pedir ayuda a la policía del puerto de Tanjung Priok.

Lea también: Después de una semana de tratamiento, murieron madre e hijo víctimas de la explosión de gas de melón en Bandung



Pamapta Ipda Sahat, a quien se le asignó la tarea de recibir el informe, hizo un seguimiento rápido y coordinó de inmediato con el piquete de la Unidad PPA (Protección de Mujeres y Niños) de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Puerto de Tanjung Priok para brindar asistencia y garantizar la seguridad de los niños.

Alrededor de las 22.10 WIB, el Equipo Opsnal de la Unidad 4 de Satreskrim PPA llevó a cabo inmediatamente actividades para llevar a los tres menores a la casa de sus padres en Jl. H. Basar, ciudad de Cikarang, distrito norte de Cikarang, regencia de Bekasi, Java Occidental. Después de un largo viaje, llegaron sanos y salvos a casa a las 23.58 WIB.

Lea también: Personal móvil de la policía de Priok mantiene segura la zona portuaria



Uno de los padres, la señora Ana, expresó su profundo agradecimiento a la policía, especialmente a la policía del puerto de Tanjung Priok, por su preocupación y rápida acción.

“Estoy muy agradecida con la policía que ayudó y llevó a nuestro niño a casa sano y salvo. Ojalá este gesto sea de bendición para todos”, dijo emocionada la señora Ana.

Mientras tanto, el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, dijo que la Policía Nacional siempre estará presente para las personas que necesiten ayuda, independientemente del momento y el lugar.

«La presencia de la Policía Nacional es para proteger, proteger y servir a la comunidad. Siempre estaremos dispuestos a ayudar a quien necesite ayuda», subrayó Martuasah.

Esta actividad de dejar a niños perdidos es una clara evidencia de la actitud humanista y la preocupación de la policía hacia la comunidad, especialmente por los niños que necesitan protección y sensación de seguridad.