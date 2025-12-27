Tres mujeres apuñaladas en estaciones del metro de París y detenido un sospechoso







Tres mujeres fueron apuñaladas en diferentes París estaciones de metro el viernes, provocando pánico entre los viajeros. Los ataques tuvieron lugar en un corto período de tiempo en la Línea 3 del Metro, dijeron las autoridades francesas, informó Euro News. Según la fiscalía, el hombre atacó a tres mujeres con un cuchillo en las estaciones de République, Arts et Métiers y Opera hacia las cuatro de la tarde. Las tres víctimas recibieron tratamiento médico y se encuentran a salvo.

La policía dijo que el sospechoso fue identificado y rastreado mediante imágenes de CCTV de las estaciones de metro y datos de ubicación de su teléfono móvil. Posteriormente fue detenido en la región de París. El operador de transporte público de París, RATP, dijo que los bomberos llegaron rápidamente a las estaciones, equipos policiales aseguraron el área y se desplegó personal de seguridad adicional en la línea de metro afectada para tranquilizar a los pasajeros.

El Ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, elogió la policía y agencias de seguridad para identificar y arrestar rápidamente al sospechoso. «Felicito a los investigadores y a los agentes de la policía regional de transportes de la @prefpolice que identificaron y luego detuvieron, junto con los agentes de #ValdOise, al presunto autor de los ataques con cuchillo cometidos en el metro parisino esta tarde, en particular gracias a la red de cámaras de videovigilancia y a su excepcional conocimiento del terreno», escribió en un post X.

La policía de transporte ha registrado un caso de intento de homicidio y agresión con arma. La policía intenta ahora establecer el motivo de los ataques. La seguridad sigue siendo estricta en toda Francia, especialmente durante el Año Nuevo mientras comienzan las festividades. Las capitales europeas están en alerta máxima debido a pasados ​​incidentes violentos y amenazas contra lugares públicos y reuniones festivas.

La semana pasada, el ministro Núñez ya había pedido a los funcionarios que mantuvieran la «máxima vigilancia» en todo el país. Citó un nivel muy alto de amenaza terrorista y el riesgo de desorden público, y ordenó a las autoridades que aumentaran la presencia visible de seguridad para disuadir los ataques, informó France 24.

