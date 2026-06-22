Tres muertos cuando las llamas envuelven el edificio del centro de entrenamiento; Anunciado ex gratia de Rs 2L

El lunes se produjo un incendio masivo en un edificio que alberga un centro de entrenamiento en el área de Aliganj en Lucknow. Al menos tres personas perdieron la vida, lo que desató el pánico entre los estudiantes y una operación de rescate masiva por parte de los servicios de emergencia, según IANS.
Varios estudiantes quedaron atrapados dentro del edificio mientras un denso humo se extendía por las instalaciones. Bomberos y policías acudieron al lugar y lanzaron una intensa labor de rescate para poner a salvo a los atrapados. Los equipos de rescate trabajaron durante horas para registrar todas las habitaciones y evacuar a los atrapados, informó ANI.