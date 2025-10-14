Tres ministerios firman el SKB sobre el apoyo a la infraestructura de los internados islámicos como impacto de la tragedia de Al Khoziny

Jacarta – Tres ministerio firmó oficialmente una carta de mutuo acuerdo (SKB) en relación con el apoyo a infraestructura internado El impacto de la tragedia del derrumbe del edificio del internado islámico. Al Khoziny.

Lea también: Ministro Coordinador Cak Imin: El Gobierno Ayuda A 96 Millones De Contribuciones De Salud De BPJS, Por Un Valor De 60 Billones De IDR



Los tres ministerios en cuestión son el Ministerio del Interior (Kemendagri), el Ministerio de Religión (Kemenag) y el Ministerio de Obras Públicas (PU).

La firma del Decreto Conjunto (SKB) fue presenciada directamente por el Ministro Coordinador (Menko) para el Empoderamiento Comunitario (PM), Muhaimin Iskandar o Tío Imin.

Lea también: Ministro de Religión Nasaruddin: En Indonesia hay 42.369 internados islámicos, todos ellos privados y necesitan gran atención



En su discurso, Cak Imin, destacó la importancia de una auditoría exhaustiva de cada internado islámico para que se convierta en un lugar seguro para que los estudiantes estudien.

Reveló que según los datos que posee, el 80 por ciento de los estudiantes provienen de familias carenciadas del decil uno y del decil dos. La presencia de instituciones educativas como los internados islámicos es una solución para la igualdad educativa.

Lea también: Decenas de estudiantes asaltan la casa de Ridwan Kamil Imbas Atalia solicitan permiso para que se evalúe el internado islámico Al Khoziny



«Entendemos perfectamente que los internados islámicos tienen muy, muchas limitaciones. Además de los internados islámicos avanzados, todavía hay muchos internados islámicos que están muy, muy lejos del progreso y todavía están rezagados», dijo Cak Imin, el martes 14 de octubre de 2025.

El presidente general del PKB dijo que la mayoría de los internados islámicos todavía no comprenden los aspectos técnicos de la construcción de edificios, especialmente en lo que respecta a la aprobación de la construcción (PBG). Por lo tanto, el incidente de Al-Khoziny es una alarma sobre la importancia de que los edificios sean seguros para estudiar.

«El gobierno no quiere que nuestros estudiantes estudien en condiciones vulnerables y peligrosas», afirmó.

«A cada uno de nosotros le corresponde desempeñar funciones estratégicas que nos complementen», concluyó.

Los puntos principales del acuerdo del Ministerio SKB 3 son:

– Intercambio de datos e información sobre internados islámicos bajo la dirección del Ministerio de Religión.

– Soporte técnico para la construcción de confiabilidad y saneamiento ambiental para los internados islámicos.

– Facilitar permisos relacionados con la construcción de edificios y otros permisos.

– Coordinación y sincronización de la implementación del apoyo a la infraestructura educativa del internado islámico.

– Coordinación de la orientación y supervisión de la aplicación de las PBG para la infraestructura de los internados islámicos emitida por el Gobierno Regional