Tres miembros del TNI afirman ser policías y chantajean a un conductor en Gowa

Gowa, VIVA – Tres miembros del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) es sospechoso de estar involucrado en la acción extorsión contra una persona conductor de Bulukumba Regency, Sulawesi del Sur.

Se dice que los perpetradores admitieron ser miembros de la policía y acusaron a la víctima de traer ilegalmente a posibles trabajadores indonesios (TKI).

El incidente ocurrió el viernes 7 de noviembre en el área de Panciro Village, distrito de Bajeng, Gowa Regency.

La víctima de iniciales AI (20), que trabaja como conductor de transporte interregional, dijo que recibió una llamada de alguien en Jeneponto que pidió recoger a varios pasajeros en Barru Regency.

«Me llamó alguien de Jeneponto Regency y me dijo que recogiera pasajeros frente a la mezquita de Panciro. Acepté y esperé en la mezquita de Panciro, distrito de Bajeng. Tuve que esperar más de una hora», dijo AI el martes 11 de noviembre de 2025.

Sin embargo, después de esperar mucho tiempo, AI llamó a alguien y le dijo que recogiera a los pasajeros en Panci.

«Luego lo llamé nuevamente y le pedí el número de pasajero, pero la persona no me dio el número de pasajero», dijo.

«Lo llamé repetidas veces y le pedí su número, incluso me quejé y le dije por qué tardaban tanto», añadió.

Luego, la persona que lo contactó volvió a llamar y dijo que los pasajeros no se habían ido porque el automóvil que estaba usando AI se consideró no apto. Como no conocía más a la persona, AI decidió continuar su viaje.

Poco después, mientras pasaba por los Puentes Gemelos, su coche fue detenido repentinamente por dos hombres en una motocicleta.

«Me preguntaron qué llevaba. Respondí a los pasajeros, pero dijeron que llevaba trabajadores inmigrantes ilegales y me dijeron que me detuviera», dijo AI.

Luego los dos hombres preguntaron el destino y el número de pasajeros que transportaban. AI explicó que se dirigía al puerto de Barru con cinco pasajeros. Sin embargo, el perpetrador todavía lo acusó de traer a posibles trabajadores inmigrantes ilegales.

«Preguntaron si hacerlo más fácil o más difícil. Yo dije, simplemente hágalo más fácil, señor. Luego dijeron, sí, le daré 50 IDR», dijo AI.

AI inicialmente pensó que la solicitud de 50 era Rp. 50 mil, pero resultó que los dos perpetradores se reían porque pidieron Rp. 50 millones, lo que conmocionó a AI.