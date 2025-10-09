Tres meses más para que Indonesia sea autosuficiente en alimentos

Jacarta – Ministro de Agricultura (Ministro de Agricultura) Amran Sulaiman dijo que en los próximos tres meses Indonesia logrará autosuficiencia alimentaria. Es optimista de que en 2026 Indonesia no hará esto. importar alimento.

Así lo reveló el Ministro de Agricultura Amran después de una reunión limitada con el presidente Prabowo Subianto y otros ministros del gabinete Rojo y Blanco en el Palacio Merdeka el jueves 9 de octubre de 2025.

«Gracias a Dios, espero que no haya obstáculos, en los próximos dos meses, aproximadamente tres meses. Si Dios quiere, Indonesia no importará más, ojalá no haya un clima extremo, seremos autosuficientes», dijo el Ministro de Agricultura Amran.

Él explicó que producción arroz nacional sigue aumentando. Hasta la fecha, la producción de arroz de Indonesia ha alcanzado los 33,1 millones de toneladas. Se estima que la producción de arroz alcanzará los 34 millones de toneladas a finales de 2025.

«A día de hoy nuestra producción es de 33,1 millones de toneladas según BPS de enero a noviembre. La producción estimada es de 34 millones de toneladas a finales de año», dijo Amran.

Amran dijo que las cifras de producción de arroz de este año aumentaron en 4 millones de toneladas en comparación con el año pasado. En 2024, la producción de arroz de Indonesia alcanzará los 30 millones de toneladas.

«Gracias a Dios, ahora son 33,1 millones de toneladas y el mes que viene, si Dios quiere, a finales de año serán 34 millones de toneladas. Esta es una buena noticia para los agricultores indonesios. Así que hay un aumento de 4 millones de toneladas», dijo.

La cantidad de producción nacional de arroz también superó el objetivo fijado. Se dice que la Comisión IV de la RPD y el Ministerio de Finanzas tienen como objetivo que la producción de arroz alcance los 32 millones de toneladas.

De hecho, continuó Amran, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) afirmó que el aumento de la producción de arroz en Indonesia es el segundo mayor del mundo después de Brasil.

De esta manera, Amran ha cumplido el objetivo fijado por el Presidente Prabowo. Al inaugurar Amran el 20 de octubre de 2024, Prabowo se propuso que Indonesia fuera autosuficiente en alimentos en un plazo de 4 años.

La meta se cambió de 21 días de gobierno a 3 años. La meta volvió a cambiar después de 45 días de gobierno a 1 año.