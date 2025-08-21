Tres jueces por ser condenados por casos de corrupción de exportación de CPO fueron juzgados hoy

Yakarta, Viva – Tres jueces libres por el caso de proporcionar aceite de palma crudo (aceite de palma crudo/CPO) En 2022 se someten a un primer juicio en el tribunal penal CorrupciónYakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

Leer también: DPR interrogando terminología OTT, Presidente de KPK: arresto en ese lugar cultura



Los tres jueces que se someterán a la conferencia principal son el juez del presidente Djuny Junto con los miembros de los jueces Ali Muhtarom y Agam Syarief Baharuddin.

«Se planea que el caso sea juzgado a las 10:00 WIB en la habitación Muhammad Hatta Ali», dijo un portavoz del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, Sunoto, cuando se confirmó.

Leer también: La razón por la que el KPK llamó a Lisa Mariana como testigo del presunto caso de corrupción de BJB



Los tres jueces enfrentarán el juicio de la lectura de la acusación del fiscal sobre el caso de soborno del veredicto gratuito al acusado en el caso de la cruda instalación de exportación de aceite de palma (CPO).

Anteriormente, los tres jueces fueron acusados ​​del Artículo 12 Carta C Juncto Artículo 12 Carta B Juncto Artículo 6 Párrafo 2 Juncto Artículo 18 de la ley Número 31 de 1999 Con respecto a la erradicación de los delitos de corrupción según lo modificado por la ley 20 de 2021 Juncto Artículo 55 Párrafo 1 a 1 del Código Penal.

Leer también: KPK llama a Lisa Mariana el 22 de agosto con respecto a la supuesta corrupción de BJB



Este caso comenzó cuando la oficina del Fiscal General (AGO) estipuló al presidente del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, Muhammad Arif Nuryanta (hombre) y el Registrador Civil de North Yakarta PN Wahyu Gunawan como sospechoso en el caso de soborno de Bributo relacionado con la decisión suelta (Ontslag) de la Facilidad de Corrupción de la Corrupción de la Corrupción CRUDE (CPO).

Arif Nuryanta, entonces vicepresidente del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, supuestamente recibió un soborno de 60 mil millones de RP relacionados con el acuerdo del veredicto para que el Ontslag o Libre. El dinero se recibió a través del registro civil del código civil Wahyu Gunawan, así como un hombre de confianza.

Arif Nurnyanta y Wahyu Gunawan han sido juzgados en el Tribunal de Corrupción de Yakarta, el miércoles 10 de agosto de 2025. En la acusación del caso Arif y Wahyu, se declaró que el dinero total recibido por ambos y los jueces ascendieron a 2.5 millones de dólares estadounidenses (EE. UU.) O RP40 mil millones.

Supuestamente, el dinero fue recibido de Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih y Syafei como defensores o aquellos que representan los intereses del acusado corporativo en el caso del CPO, a saber, el Grupo Wilmar, el Grupo Permata Hijau y la temporada del Grupo MAS.

El soborno recibido por Arif, Wahyu y los otros tres jueces fueron recibidos dos veces. Los primeros ingresos en forma de efectivo 500 mil dólares estadounidenses o valor de Rp8 mil millones, que fue recibido por ARIF por RP3.3 mil millones; Revelación de RP800 millones; Djuyamto Rp1.7 mil millones; y Agam y Ali cada uno de Rp1.1 mil millones.

Luego, el segundo ingreso en forma de efectivo de 2 millones de dólares estadounidenses o RP32 mil millones, que se dividió para arif ascendiendo a Rp12.4 mil millones; Revelación de Rp1.6 mil millones; Djuyamto rp. 7.8 mil millones; y Agam y Ali cada uno de Rp5.1 mil millones cada uno.

Arif y Wahyu fueron acusados ​​bajo el Artículo 12 Carta C Juncto Artículo 12 Carta B Jo. Artículo 6 Párrafo (2) Jo. Artículo 12 Carta A Jo. Artículo 12 Carta B Jo. Artículo 5 Párrafo (2) Jo. Artículo 11 Jo. Artículo 18 de la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados y junto con la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal.