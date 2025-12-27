Tres jueces del caso Tom Lembong violaron el código de ética

Jacarta – Comisión Judicial (KY) declarado panel de jueces que juzgó el caso de corrupción en la importación de azúcar en el Ministerio de Comercio siendo el acusado el ex Ministro de Comercio Tom izquierdo probado haber cometido una violación Código de Ética y Código de Conducta de los Jueces (KEPPH).

Con base en la Decisión Número 0098/L/KY/VIlI/2025, KY recomendó que los tres jueces denunciados, a saber, DAF, PSA y AS, reciban sanciones leves, es decir, jueces no palu durante seis meses.

«Así es, la carta de recomendación ha sido enviada a la Corte Suprema (Corte Suprema),», dijo la miembro y portavoz de KY, Anita Kadir, según se informó Entre, Sábado 27 de diciembre de 2025.

Edificio de la Comisión Judicial Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

KY afirmó que se demostró que los tres jueces denunciados que formaban parte del panel de jueces en el caso Tom Lembong habían violado el Código de Ética y el Código de Conducta para Jueces (KEPPH), como se indica en el extracto del veredicto.

«A saber, el número 1, puntos 1.1. (5) y 1.1. (7), el número 4, el número 8 y, a saber, el número 10 del Decreto conjunto del Presidente del Tribunal Supremo de Rl y del Presidente de la Comisión Judicial de Rl Número 047/KMA/SKB/IV/2009 y Número 02/SKB/P.KY/IV/2009 relativo al KEPPH en relación con el artículo 5, apartado 3, letra b y letra c, artículo 8, artículo «12 y artículo 14 del Reglamento Conjunto de la Corte Suprema de la República de Indonesia y la Comisión Judicial de Indonesia Número 02/PB/MA/IX/2012 y Número 02/PB/P.KY/09/2012 sobre las Directrices de Aplicación de KEPPH», se lee en un extracto de la decisión.

Por este motivo, KY «propuso sanciones moderadas a los demandados en forma de jueces no palu durante seis meses».

Esta decisión se tomó en la sesión plenaria de KY el lunes 8 de diciembre de 2025, a la que asistieron cinco comisionados anteriores de KY, a saber, Amzulian Rifai como presidente y miembro, así como Siti Nurdjanah, Mukti Fajar Nur Dewata, M. Taufiq HZ y Sukma Violetta, cada uno como miembros.

En agosto de 2025, KY recibió un informe de presuntas violaciones de KEPPH presentado por Thomas Trikasih «Tom» Lembong y su abogado.

Tom informó que el panel de jueces del Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión.

El panel de jueces declaró que Tom Lembong fue declarado culpable de cometer un acto criminal de corrupción que causó pérdidas financieras al estado por valor de Rp. 194,72 mil millones en el caso de corrupción en la importación de azúcar ante el Ministerio de Comercio en 2015-2016.