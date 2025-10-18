Tres indios muertos y cinco desaparecidos en un accidente de barco en Mozambique; operaciones de rescate en curso







Al menos tres ciudadanos indios han muerto y otros cinco siguen desaparecidos después de que una lancha que transportaba miembros de la tripulación de un camión cisterna volcara durante una operación de traslado de tripulaciones frente a la costa del puerto de Beira, en el centro de Mozambique, según el informe. Alta Comisión de la India en Mozambique.

El incidente ocurrió el viernes (hora local) durante un traslado de rutina de miembros de la tripulación a un barco anclado en alta mar. El barco, que transportaba a un total de 14 ciudadanos indios, volcó en aguas frente a Beira en circunstancias aún por determinar.

«Una lancha que transportaba a miembros de la tripulación de un petrolero, entre ellos 14 ciudadanos indios, se hundió durante las operaciones de transferencia de tripulación frente al puerto de Beira, en el centro de Mozambique. Algunos de los ciudadanos indios implicados en el accidente han sido rescatados. Desafortunadamente, algunos ciudadanos indios han muerto en el accidente, y algunos aún están desaparecidos», afirmó el Alto Comisionado en un comunicado.

En una serie de publicaciones en X, la Alta Comisión de la India expresó sus condolencias por la pérdida de vidas. «Transmitimos nuestro más sentido pésame por la pérdida de vidas, incluidas las de tres ciudadanos indios, en un accidente de barco frente al puerto de Beira. La misión está en contacto con las familias de quienes perdieron la vida en este desafortunado accidente y les está brindando toda la asistencia posible», publicó la misión.

El Alto Comisionado confirmó además que cinco ciudadanos indios fueron rescatados con éxito del percance y se encuentran a salvo. Uno de los supervivientes recibe actualmente tratamiento médico en un hospital de Beira. «Un funcionario consular de la misión está en Beira y visitó a un ciudadano indio que sobrevivió al desafortunado accidente del barco y está recibiendo atención médica en el hospital de Beira. Otros cinco ciudadanos indios han sido rescatados», decía otra publicación.

Se están llevando a cabo activamente operaciones de búsqueda y rescate para localizar a los cinco ciudadanos indios desaparecidos. autoridades locales, marítimo Las agencias y la Misión India están coordinando conjuntamente los esfuerzos. «Accidente de barco: los esfuerzos de búsqueda y rescate están en marcha. La misión está coordinando con las autoridades locales con respecto a los cinco indios desaparecidos», dijo la Alta Comisión en una actualización. El Alto Comisionado de la India aseguró que está siguiendo de cerca la situación y permanece en estrecho contacto con los funcionarios locales mientras continúan las operaciones de búsqueda.

