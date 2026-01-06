Tres indios detenidos en el aeropuerto de Colombo con cannabis por valor de 500 millones de LKR







Tres ciudadanos indios fueron arrestados en Sri Lanka por presunta posesión de 50 kg de cannabis. El cannabis confiscado por las autoridades está valorado en 500 millones de LKR. Según informó la agencia de noticias PTI, se trata de uno de los mayores traslados de narcóticos en el aeropuerto internacional de Colombo.

Los agentes de policía también afirmaron el martes que los sospechosos, entre ellos dos mujeres, llegaron al Aeropuerto Internacional Bandaranaike (BIA) en un vuelo operado por SriLanka Vías aéreas desde Bangkok.

En un importante tráfico de drogas en el aeropuerto de Colombo, dos mujeres sospechosas procedentes de Mumbai, de entre 25 y 27 años, trabajan como profesoras.

Los agentes de policía también agregaron: «Los tres acusados ​​que fueron capturados en el aeropuerto de Colombo habían intentado huir por el canal verde cuando fueron arrestados», según PTI.

La oficina de narcóticos además enfatizado que llevaban 50 kg de cannabis Kush valorados en 500 millones de LKR, lo que lo convierte en el mayor botín de droga jamás capturado en el aeropuerto.

La aduana incauta 33,4 kg de hierba hidropónica a 11 pasajeros en el aeropuerto de Mumbai

A principios de diciembre, funcionarios de la aeropuerto comisionadoZona aduanera de Bombay–3, incautó 33,422 kg de hierba hidropónica a 11 pasajeros que llegaron desde Bangkok durante un período de cinco días.

Según la nota de prensa oficial, las incautaciones se realizaron entre el 11 y el 15 de diciembre, durante los cuales los funcionarios de aduanas registraron ocho casos distintos en el aeropuerto internacional de Mumbai.

Al destacar las incautaciones de drogas, los agentes dijeron que en cuatro casos se recuperaron 16,482 kg de drogas sospechosas, valoradas en aproximadamente 16,48 millones de rupias en el mercado ilícito, de cinco pasajeros según el perfil de los pasajeros. Los acusados ​​habían llegado desde Bangkok en diferentes vuelos y fueron arrestados en virtud de las disposiciones de la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (NDPS) de 1985.

En otros casos, los funcionarios de aduanas, basándose en datos de inteligencia específicos, recuperaron 16.940 kg de hierba hidropónica sospechosa, valorada en alrededor de 16,94 millones de rupias, de seis pasajeros en cuatro casos.

Estos pasajeros también habían llegado desde Bangkok en varios vuelos y posteriormente fueron detenidos en virtud de la Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (NDPS) Acto.

El oficial agregó además que la investigación en todos los casos aún está en marcha.

(Con aportes de PTI)





