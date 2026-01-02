Tres fuertes señales de Federico Barba para dejar Persib, Bobotoh se convertirá en Mewek

VIVA – La cuestión de su salida Federico Barba de persib Bandung se fortalece en plena temporada competitiva. Al defensa italiano, que es sólo un joven con el uniforme de Maung Bandung, se le ha vinculado con un regreso a su país.

Barba no lleva mucho tiempo con Persib, pero su papel en la zaga es inmediatamente crucial. La confianza y el sólido desempeño del entrenador Bojan Hodak hicieron que el jugador se convirtiera rápidamente en el nuevo ídolo de Bobotoh.

Federico Barba llegó a Persib Bandung con grandes expectativas y hasta ahora ha podido responderlas. El defensa de 31 años suele ser la principal elección de Bojan Hodak para mantener la defensa del equipo.

Defensa de Persib Bandung, Federico Barba

Sin embargo, en los últimos tiempos, noticias de interés de clubes italianos han comenzado a acompañar sus pasos. Club de la Serie B, Delfino Pescara 1936, se dice que hay un gran interés en los servicios de Barba.

El fortalecimiento de esta cuestión está respaldado por una serie de indicaciones que actualmente están siendo ampliamente discutidas por el público.

El primer indicio surgió de la declaración personal de Federico Barba. Expresó abiertamente su añoranza por su familia en Italia.

«No lo sé ahora porque la ventana de transferencia aún no se ha abierto. Pero, para ser honesto, extraño a mi familia y estoy entrando en un período complicado», dijo Barba cuando fue recibido por un equipo de medios en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el martes 23 de diciembre de 2025.

Aunque enfatizó que todavía tenía el estatus de jugador de Persib, algunos vieron esta emotiva expresión como una señal para unirse al club en su tierra natal.

El segundo indicio se puede ver en la actividad en las redes sociales. Hasta el momento, Federico Barba no ha incluido el nombre de Persib Bandung en la biografía de su cuenta personal de Instagram.

Esto es algo inusual, considerando que muchos otros jugadores de Persib, como Thom Haye, Eliano Reijnders, Luciano Guaycochea, Andrew Jung y Julio Cesar, incluyen las identidades de sus clubes en sus cuentas de redes sociales.

La ausencia del nombre Persib en la biografía de Barba también ha provocado más especulaciones sobre su futuro.

La tercera indicación proviene de una fuente externa. El periodista italiano Nicolo Schira dijo el miércoles 31 de diciembre de 2025 que Barba estaba un paso más cerca de regresar a Italia.

En su mensaje, Schira afirmó que se habían mantenido conversaciones entre Barba y Pescara, que intentaban reclutar al defensor de Persib.