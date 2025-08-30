¡Tres fracciones compactas! Gerindra, PDIP y Golkar acordaron que la asignación de DPR se eliminara

Yakarta, Viva – El sonido del rechazo de los subsidios de lujo de los miembros RPD Cuanto más se escucha de la comunidad. Esta ola de críticas finalmente hizo que una serie de facciones en Senayan habló.

Tres facciones principales, a saber Gerindra, PDI PerjuanganY Golkar Kompak acordó la terminación de las asignaciones que se consideraron injustas para la gente.

El presidente de la facción del Partido del Parlamento Gerindra, Budisatrio Djiwono, enfatizó que su partido estaba listo para revisar y detener las asignaciones de los miembros del consejo que se consideraba herir los sentimientos de las personas.

«La facción Gerindra ha oído hablar de las quejas y las demandas de la comunidad, especialmente relacionadas con las asignaciones de los miembros de la junta que lesionaron los sentimientos y la confianza de la gente. Por esta razón, estamos listos para revisar y detener estas asignaciones», dijo Budisatro en Jakarta, sábado 30 de agosto de 2025 citado por Antara.

Budisatrio incluso prohibió estrictamente a sus miembros que hicieran visitas de trabajo en el extranjero. Según él, todos los miembros de Gerindra en el DPR deben ir al campo para absorber las aspiraciones de la comunidad.

«Enfatizo a todos los miembros del Parlamento de la facción del Partido Gerindra, que en la actualidad no hay un solo miembro de la facción a quien se les permite realizar visitas de trabajo en el extranjero», dijo.

Agregó que esta actitud también estaba en línea con las instrucciones del presidente general del Partido Gerindra Prabowo Subianto para que los representantes del pueblo estuvieran realmente presentes con la comunidad.

«La confianza del pueblo es una confianza, y cada miembro debe encargarse de una actitud rápida, acción y un discurso rápido», dijo.

Budisatrio también expresó sus profundas condolencias por la caída de muertes y lesiones en la manifestación que luego ocurrió. Según él, el incidente debe ser un impulso para mejorar el sistema estatal.

«Me disculpo sinceramente con todos los indonesios. Somos conscientes de que nuestra democracia se encuentra en el principio de libertad de opinión, que no solo está garantizado, sino que también debe estar protegida», dijo.

PDIP: las asignaciones de DPR deben estar de acuerdo con la ética y la empatía

Una actitud similar también vino de la facción PDI Perjuangan. El presidente del PDI Perjuangan DPP, dijo Abdullah, enfatizó que la asignación de DPR no podía medirse únicamente de los aspectos legales formales, sino que debe basarse en la ética y la empatía.

«Por lo tanto, los beneficios de los miembros de los DPR que son derechos financieros no son solo un número, sino que se refiere a cómo con los valores éticos, la empatía y la simpatía», dijo.

Consideró, en medio de la condición de las personas que tenían dificultades económicas, la aceptación de instalaciones excesivas en realidad dañaría la confianza pública.

«Si cada miembro del DPR tiene una sensibilidad (empatía) a la vida de las personas que generalmente aún son difíciles, ya no habrá varias instalaciones de impuestos públicos excesivos», dijo.

PDI Perjuangan, dijo, dijo que recordaron a todos los miembros del DPR que tuvieran un sentido de crisis y mantengan la institución para que la gente no pierda cada vez más confianza.

Golkar: listo para cancelar la asignación de DPR

Mientras tanto, la facción Golkar a través del presidente del DPP del Partido Golkar y el Secretario General, Sarmuji, también declaró que estaba listo para apoyar la terminación de los asignaciones de DPR, incluidas las instalaciones de vivienda.

«Hemos declarado ayer que estamos listos para la evaluación, la revisión e incluso la cancelación», dijo Sarmuji.

También recordó a todos los miembros de su facción que mantuviera una actitud en medio de una situación turbulenta de la comunidad.

El paso compacto de estas tres facciones principales muestra que existe una fuerte presión pública sobre el DPR. Hasta ahora, las personas a menudo han destacado las instalaciones de los miembros del consejo que se consideran excesivos, desde asignaciones en el hogar, vehículos oficiales, hasta viajes oficiales.