Tres felicitaciones de Santri evacuadas de las ruinas del edificio Al Khonzy Ponpes Musala

Sidoarjo, Viva – Tim Sar El combinado nuevamente logró evacuar a tres víctimas en una condición segura de las ruinas del edificio islámico de internado (Pone) Al-Khoziny en Sidoarjo Regency, East Java, el martes.

El coordinador de la misión SAR (SMC) Nanang Sigit en su declaración en Yakarta el martes por la noche, dijo que la novena víctima fue encontrada en el sitio A1 y fue evacuada a 03.18 WIB, luego llevada al Hospital Delta Surya.

Mientras que la décima víctima fue evacuada a 04.55 WIB, y la undécima víctima a 06.05 WIB, ambos fueron remitidos inmediatamente al Hospital Regional de Notopuro, Regencia Sidoarjo.

Musala en Ponpes Al Khoziny Sidoarjo colapsó con cientos de estudiantes

«A pesar de enfrentar las ruinas de edificios inestables y la cantidad de material, el equipo SAR todavía trató de evacuar a las víctimas priorizando la seguridad», dijo Nanang, quien también es el jefe de la oficina de SAR de Surabaya.

Explicó que, con la incorporación de las tres víctimas, las víctimas totales evacuadas por el equipo SAR combinado se convirtieron en 11 personas. Mientras tanto, se sabía que 88 Santri se salvaron de forma independiente poco después del incidente, y se informó que tres personas murieron.

El principal obstáculo del proceso EvacuaciónÉl dijo, es una estructura de construcción frágil y una pila de material de concreto que complica el movimiento del equipo.

Esta operación SAR involucró a cientos de personal de varias agencias, comenzando desde la oficina de Surabaya SAR, Bpbd Provincia de Java Oriental, Sidoarjo Regency BPBD, TNI-Polri, PMI, Damkar Elements, a organizaciones voluntarias.

En el segundo día de la operación, la oficina de Surabaya SAR recibió personal y equipo adicional del Grupo Especial Basarnas (BSG), la oficina SEM de Semarang y la oficina de Yogyakarta SAR.

El equipo utilizado incluye la extracción, SCBA (Ser–Aparato de respiración contenido), Equipo de evacuación médica, así como otros equipos de soporte de rescate.

Hasta el martes por la noche, el equipo SAR combinado continuó abriendo acceso para llegar a otras víctimas que se estima que todavía estaban detrás de las ruinas. (Hormiga)