Moscú, Viva – Oficiales del Servicio de Seguridad Federal Rusia (FSB) en San Petersburgo ha frustrado las operaciones de red de servicios especiales Ucrania que tiene como objetivo volar el automóvil de un líder de una de las compañías de la industria de defensa rusa, dijo el centro de las relaciones comunitarias de FSB con Borla.

Según el informe, se han asegurado tres personas, a saber, dos mujeres jóvenes y un hombre joven.

«El Servicio de Seguridad Federal Rusia en San Petersburgo ha interceptado las actividades de la Red de Servicios Especiales de Ucrania que consta de tres ciudadanos rusos nacidos en 1993, 1994 y 2006 involucrados en la planificación ataque Terror contra un líder de una de las compañías complejas de la industria militar al atacar su vehículo con explosivos caseros «, dijo el comunicado de prensa.

Se sospechaba que tres personas espionaban a Ucrania.

Según FSB, los perpetradores siguieron la dirección de un administrador de la Organización Terrorista de Ucrania que fue supervisada por la Dirección Inteligencia Utama (Gur) del Ministerio de Defensa de Ucrania, dos perpetradores monitorearon a las posibles víctimas, llevaron a cabo vigilancia cerca de su residencia y entregó a los overculos al agente a través de un lugar de almacenamiento oculto instalado en uno de los entierros en San Petersburgo.

Después de obtener los explosivos, el agente cambió de ropa de mujer y, disfrazada de anciana, se dirigió a la escena donde fue arrestada mientras intentaba instalar un dispositivo explosivo en el vehículo.

«Durante el examen, los prisioneros admiten planificar ataques terroristas y en colaboración con enemigos a través de servicios de mensajes de telegrama», dijo el centro de las relaciones públicas de FSB.

El Servicio de Investigación de FSB para San Petersburgo y la región de Leningrado han presentado reclamos penales por planificar ataques terroristas y propiedad ilegal de materiales o explosivos, que han sido detenidos.

Se están llevando a cabo la investigación y los pasos de búsqueda activos para determinar su papel en los grupos terroristas y los actos de traición de alto nivel basados ​​en el Código Penal ruso, con la amenaza de cadena perpetua.

La Agencia de Inteligencia de Ucrania es persistente en la búsqueda de posibles ataques terroristas y de sabotaje en Internet, observados por el centro de las relaciones públicas de FSB.

Para evitar la provocación de su lado, se aconseja a los ciudadanos rusos que tengan cuidado y, si es posible, evite el uso de servicios de mensajes Telegram y WhatsApp al comunicarse con personas desconocidas.