Tres escuelas de Ambala reciben amenazas de bomba, la policía lo califica de engaño tras una investigación







Tres escuelas de Ambala recibieron correos electrónicos con amenazas de bomba el lunes, lo que provocó la acción inmediata de las autoridades escolares y de Haryana. policíainformó el PTI.

Las autoridades dijeron que se llevó a cabo un exhaustivo control de seguridad en los tres lugares, pero no se encontraron objetos sospechosos.

Según la policía, dos de las escuelas están ubicadas en Ambala Cantt, mientras que la tercera está en la ciudad de Ambala. Equipos policiales y de desactivación de bombas llevaron a cabo registros detallados de las instalaciones de la escuela como medida de precaución.

El oficial de la estación de Ambala Cantt, Jatinder Dhillon, dijo que se completaron todos los controles necesarios. «Se realizó una búsqueda exhaustiva, pero no se encontró nada sospechoso», dijo.

Sonda lanzada

Los funcionarios policiales confirmaron que el asunto está siendo investigado para rastrear el origen del correos electrónicos. Agregaron que las amenazas parecían ser un engaño, pero se siguieron los procedimientos de seguridad estándar.

Amenazas similares reportadas anteriormente

Más temprano el viernes, se enviaron correos electrónicos con amenazas de bomba a la oficina del subcomisionado de Ambala y a la MiniSecretaría en el distrito de Kurukshetra. Posteriormente, las autoridades llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en ambos lugares.

Tras los controles, los funcionarios confirmaron que esas amenazas también eran engaños, ya que no se encontró nada sospechoso.

El vuelo de IndiGo realiza un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Lucknow tras una amenaza de bomba

Mientras tanto, en otro incidente, un Índigo Un vuelo de Airlines que transportaba a 238 personas se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Lucknow el domingo después de que se informara de una amenaza de bomba mientras el avión estaba en el aire, informó IANS.

El vuelo, 6E-6650, viajaba desde el aeropuerto internacional Indira Gandhi (IGI) de Delhi a Bagdogra cuando se detectó la amenaza.

La aerolínea confirmó el domingo que se detectó una amenaza a bordo del vuelo 6E 6650 de IndiGo que operaba de Delhi a Bagdogra.

Tras la alerta, el avión fue desviado a Lucknow como medida de precaución. IndiGo dijo que informó de inmediato a las autoridades interesadas y siguió todos los procedimientos de seguridad estándar.

«Se detectó una amenaza a la seguridad a bordo del vuelo 6E 6650 de IndiGo que operaba de Delhi a Bagdogra, por lo que el avión fue desviado a Lucknow», dijo la aerolínea en un comunicado, según IANS.

Hallan nota manuscrita en el baño de un avión

Según el subcomisario de Policía (ACP) Rajneesh Verma, la amenaza de bomba salió a la luz después de que se encontrara una nota escrita a mano en un pañuelo de papel dentro del baño del avión.

El Control de Tráfico Aéreo (ATC) recibió información sobre la amenaza alrededor de las 8:46 horas del 18 de enero, tras lo cual se activaron los protocolos de seguridad de emergencia, según IANS.

Pasajeros evacuados de forma segura

El vuelo aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Lucknow alrededor de las 9:17 am y fue trasladado a una bahía de aislamiento para controles de seguridad. Todos los pasajeros fueron evacuados inmediatamente y escaneados para garantizar su seguridad.

Las agencias de seguridad, incluidos el escuadrón de desactivación de bombas y los equipos de la Fuerza de Seguridad Industrial Central (CISF), llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva de la aeronave y el área circundante, informó la agencia de noticias.

Aerolínea garantiza la seguridad de los pasajeros

IndiGo dijo que estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para minimizar las molestias a pasajeros proporcionando refrigerios y actualizaciones periódicas.

«Como siempre, la seguridad de nuestros clientes, tripulación y aviones son nuestras principales prioridades», dijo el portavoz de la aerolínea.

Todo a bordo seguro

Las autoridades dijeron que el vuelo transportaba a 230 pasajeros, incluidos 222 adultos y ocho bebés, junto con dos pilotos y cinco miembros de la tripulación de cabina. Se informó que todos los pasajeros y la tripulación estaban a salvo, según IANS.

Actualmente se está llevando a cabo una investigación detallada para descartar cualquier peligro potencial.

(con entradas IANS y PTI)





