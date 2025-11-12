Tres empleados de Transjakarta admiten haber sido víctimas de acoso por parte de sus superiores

Jacarta – Tres empleado Transporte de Yakarta PT (Transjakarta) es sospechoso de ser una víctima abuso agredido sexualmente por dos de sus superiores en el ambiente laboral desde mayo de 2025.

Lea también: Estudiante de la escuela secundaria Tangerang desaparecido durante una semana descubierto en Manggarai, en el sur de Yakarta



Este caso provocó que varios miembros de la Unidad de Trabajo del Sindicato de Trabajadores del Transporte y Aeroespacial Digital (PUK SPDT FSPMI) de PT Transjakarta organizaran una protesta frente a la oficina de Transjakarta, en el este de Yakarta, el miércoles.

«El primero es un caso de acoso sexual y violencia. Tres de nuestros miembros fueron acosados ​​por dos perpetradores, un superior o líder de la víctima, mientras que nuestros miembros eran sus subordinados», dijo la presidenta de PUK SPDT FSPMI PT Transjakarta, Indra Kurniawan, al margen de la acción.

Lea también: Ministro de Religión responde al comportamiento de Gus Elham de besar a niños pequeños: Las acciones contrarias a la moralidad deben convertirse en un enemigo común



Una víctima trabajaba en el grupo de trabajo Transcare, concretamente en el servicio de transporte Transjakarta Cares para personas con discapacidad en Yakarta. Mientras tanto, las otras dos víctimas sirvieron en el grupo de trabajo de Transjakarta en el ámbito de los servicios turísticos.

Lea también: ¡Ayuda! Estudiante de secundaria en Tangerang desaparecido durante una semana



Los dos presuntos autores eran coordinadores de campo en el ámbito de servicio y control de autobuses turísticos de la unidad donde trabajaban las víctimas.

«Este caso lleva desde mayo. Esto quiere decir que este caso lleva aproximadamente seis meses, no ha habido ninguna acción ni sanciones (castigos) estrictos de acuerdo con las normas legales aplicables», explicó Indra.

Indra explicó que las formas de acoso que experimentó la víctima incluyeron acciones verbales y no verbales mientras trabajaba.

«El perpetrador golpeó partes del cuerpo (de la víctima), luego golpeó la cabeza de nuestro miembro. Luego el siguiente perpetrador pidió sexo y mientras tiraba la ropa interior de la víctima», explicó Indra.

Hasta ahora, dijo, el autor sólo había recibido una segunda carta de advertencia (SP 2) sin ser despedido.

«La empresa ha impuesto sanciones SP 2 al perpetrador. Sin embargo, la víctima nos pidió que despidiéramos al perpetrador (PHK)», dijo Indra.

La víctima aún se encontraba en estado de trauma debido al acoso de sus superiores y fue trasladada al hospital más cercano al departamento de psiquiatría.

«Todavía está en estado de shock y miedo», dijo. (Hormiga)