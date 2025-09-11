Tres dobles de indonesio Putri Tumbang, Sabar/Reza Fove al cuarto -final

Hong Kong, Viva – La esperanza de Indonesia en el sector de dobles femeninos en el evento Abierto de Hong Kong 2025 debe desaparecer después de que todos los representantes se detuvieron en los últimos 16. Tres parejas que descendieron en el Coliseo de Hong Kong, el miércoles 10 de septiembre de 2025, fueron derrotadas por sus oponentes.

La pareja Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi se convirtió en la primera representante en encallar. Se rindieron de los dobles japoneses Rin Iwanaga/Kie Nakanishi con un puntaje deslizante de 12-21 y 14-21.

Un destino similar es experimentado por el excelente de Indonesia, Apriyani rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Frente a otras parejas japonesas, Arisa Igarashi/Chiharu Shida, Apri/Fadia perdió dos juegos directamente con un puntaje de 16-21 y 19-21.

La última derrota vino de la pareja Meilysa Trias Puspitasari/Febriana Dwipuji Kusuma. Se vieron obligados a rendirse por los dobles malasianos de Tan Pearly/Thinaah Muralitaran con una puntuación de 18-21 y 17-21.

Estos resultados hacen que Indonesia confirmara sin representantes en el sector de dobles femeninos en las finales de cuartos del torneo BWF Super 750.

Evaluación de APRI/fadia

Apriyani y Fadia, que se convirtieron en la base principal de los dobles de Putri, admitieron que era difícil servir al juego agresivo del oponente. Según Fadia, el patrón de ataques rápidos de Arisa/Chiharu les dificultaba desarrollar el juego.

«Seguramente estamos tratando de restaurar nuestros patrones de juego. Hemos preparado un nuevo patrón, pero las ventajas que deben ser perfeccionadas nuevamente. Queremos desempeñarse mejor en el futuro», dijo Fadia.

Apriyani agregó que estaba menos tranquila en el momento crucial del segundo juego.

«Arisa Igarashi está cerrando la jugada. Personalmente me siento menos tranquilo y solo obtengo el patrón de juegos después del segundo intervalo de juego. Desafortunadamente en los puntos 19-19 estaba menos tranquilo», dijo Apri.

Buenas noticias del sector de dobles masculinos

En medio de la decepción del sector de dobles de las mujeres, las buenas noticias provienen del sector de dobles masculinos. Pareja Sabar karyaman gutama/Mohammad Reza pahlevi isfahani Se las arregló para penetrar en las finales de cuartos.

Sabar/Reza derrotó con éxito a los dobles japoneses, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, a través de una fuerte batalla de tres juegos: 20-22, 21-18, 21-17. Esta victoria mantiene a Indonesia la esperanza de continuar teniendo representantes en los últimos ocho.

La caída de todos los dobles de las mujeres indonesias en los últimos 16 del Hong Kong Open 2025 se convirtió en un récord importante para el sector. Sin embargo, la oportunidad roja y blanca aún está abierta a través de los dobles de los hombres, especialmente Sabar/Reza, que volverá a pelear en las fallas del cuarto de día.