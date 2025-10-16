Tres ciudadanos indonesios arrestados en Malasia por presuntamente torturar a otros ciudadanos indonesios

Jacarta – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) confirmó el arresto de tres ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio) De Malasia porque era sospechoso de estar involucrado en tortura sádico hacia un compatriota indonesio con las iniciales DAK hace algún tiempo.

Lea también: El caso del director del SMAN 1 Cimarga abofeteando a un estudiante fumador terminó pacíficamente, esta es la confesión de la madre de Dini



La directora de Protección para Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha, dijo que la Embajada de Indonesia (KBRI) en Kuala Lumpur continúa coordinando con la Policía de Malasia (PDRM) la continuación del caso, mientras que el equipo de protección de la Embajada de Indonesia se reunió con la víctima.

«A través de la coordinación con PDRM, se obtuvo información de que seis perpetradores habían sido arrestados y detenidos con fines de investigación. Los seis perpetradores eran tres ciudadanos indonesios y tres titulares de KTP de Malasia», dijo Judha en una declaración escrita el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: El Ministro de Finanzas Purbaya admite que recibió un mensaje sobre la propuesta de renovación del internado islámico Al Khoziny utilizando el presupuesto estatal: No digan eso, otros se pondrán celosos



Explicó que «desde la investigación inicial se indicó que el principal autor era un ciudadano indonesio».

Lea también: Prabowo quiere que el menú MBG tenga 2 guarniciones todos los días, calcúlelo usted mismo Rp. 10 mil, puedes usar pollo y huevos.



Según Judha, la embajada de Indonesia recibió una denuncia sobre la tortura de DAK el 12 de octubre de 2025 y al día siguiente, el equipo de protección de la embajada de Indonesia se reunió inmediatamente con DAK en el hospital donde estaba siendo tratado.

Se obtuvo información de la víctima de que sufrió tortura por parte de compatriotas indonesios y ciudadanos malayos debido a problemas personales el 7 de octubre de 2025.

Con la ayuda de los residentes locales, DAK fue trasladado a un hospital de Kuala Lumpur para recibir tratamiento médico.

Judha confirmó que el estado de la víctima se está recuperando gradualmente, puede comunicarse bien y caminar sin dispositivos de ayuda.

Además de coordinar con el PDRM, la Embajada de Indonesia también continúa comunicándose con el hospital donde está siendo tratado DAK, prepara documentos para ayudar en las investigaciones y brinda asistencia legal.

«La Embajada de Indonesia seguirá supervisando el proceso del caso, incluida la asistencia jurídica a la víctima», afirmó Judha.

Hizo un llamado a los ciudadanos indonesios en el extranjero a mantener siempre su comportamiento y evitar acciones que violen las leyes de otros países.

Mientras tanto, se sabe que el miembro no activo de la RPD, Uya Kuya, visitó DAK mientras estaba siendo tratado en Kuala Lumpur. En Instagram, dijo que DAK fue víctima de un asesinato premeditado y experimentó una tortura sádica antes de que los residentes locales lo encontraran sano y salvo al costado de la carretera de peaje. (Hormiga)