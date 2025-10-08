Tres científicos ganan el Premio Nobel de Química 2025 por el descubrimiento de una estructura metálica orgánica

Estocolmo, viva – Tres científico de Japón, Australia y Estados Unidos (EE.UU.) fueron premiados Premio Nobel de Química en 2025 por sus logros en el desarrollo de «estructuras metalorgánicas» (MOF), anunció el Comité Nobel el miércoles 8 de octubre de 2025.

Según el comunicado de prensa del Comité Nobel, los premios Nobel Química Se trata de Susumu Kitagawa de la Universidad de Kyoto, Japón; Richard Robson de la Universidad de Melbourne, Australia; y Omar M. Yaghi de la Universidad de California-Berkeley, Estados Unidos.

Los tres científicos crearon una estructura molecular MOF compuesta de iones metálicos conectados a moléculas orgánicas a base de carbono para formar cristales con grandes cavidades.

Al personalizar sus materiales constituyentes, los químicos pueden determinar si los MOF se utilizarán para almacenar ciertos gases o sustancias químicas, desencadenar reacciones químicas o conducir electricidad.

Según el Comité Nobel, Richard Robson comenzó la investigación sobre los MOF en 1989 cuando combinó iones de cobre cargados positivamente con moléculas orgánicas de cuatro brazos para formar cristales con grandes cavidades.

A pesar de darse cuenta del enorme potencial del diseño, Robson todavía no había logrado superar el problema de la estabilidad de la estructura, que se destruía fácilmente.

La investigación de Robson fue desarrollada luego por Susumu Kitagawa y Omar Yaghi entre 1992 y 2003. A Kitagawa se le atribuyó la creación de una estructura MOF flexible, mientras que Yaghi la hizo estable y duradera.

El Comité Nobel afirmó que los descubrimientos de los tres científicos proporcionaron grandes beneficios para la humanidad, incluida la descomposición de residuos de medicamentos en el medio ambiente, la captura de dióxido de carbono y la recolección de agua del aire en zonas desérticas.

«Las estructuras metalorgánicas tienen un gran potencial y abren oportunidades hasta ahora inimaginables para el desarrollo de materiales con nuevas funciones», afirmó el presidente del Comité Nobel de Química, Heiner Linke.

El premio es de 11 millones de coronas. Suecia (alrededor de 19.400 millones de IDR) se dividirán en partes iguales entre los tres ganadores del Premio Nobel de Química de este año.