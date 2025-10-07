Estocolmo, Viva – Tres científicos Originario de los Estados Unidos, a saber, John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, otorgaron un premio Física Nobel 2025 por su descubrimiento de «ANGAYS MECÁNICOS cuántico Macroscópico y cuantificación de energía en circuitos eléctricos «, se anunció la Royal Scientific Academy Suecia el martes.

«Su experimento en un chip reveló física cuántica en la práctica», dijo un comunicado de la agencia de premiación al anunciar el Premio Nobel de Física 2025 Estocolmo, Suecia, martes 7 de octubre de 2025.

Se otorgaron premios del martes, para experimentos en la década de 1980 que mostraron que las entradas cuánticas también se pueden observar a escala macroscópica, que involucra muchos superconductores que usan partículas.

Los tres hicieron el circuito eléctrico superconductor que estaba aislado por una capa muy delgada de material no conductivo, en un diseño conocido como «Josephson Junction».

En una serie de experimentos, los investigadores mostraron que «la cuantía extraña del mundo cuántico se puede conectar en un sistema lo suficientemente grande como para celebrarse», dijo la Academia de Ciencias del Reino Sueco en un comunicado.

El experimento encontró que el sistema eléctrico que hicieron mostraba un comportamiento cuántico, donde las partículas podían «penetrar» barreras de energía que no deberían pasar, el fenómeno conocido como «Túnel» (inteligencia) cuántico. Como resultado, ciertos voltajes se detectaron repentinamente, aunque no había corriente eléctrica medida.

Su investigación muestra que las propiedades cuánticas, que generalmente solo se ven en partículas microscópicas, también pueden aparecer en un sistema lo suficientemente grande como para sostener.

El jurado señala que estos descubrimientos han «brindado la oportunidad de desarrollar la tecnología cuántica de próxima generación, incluida la criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos».

«Es sorprendente poder celebrar cómo la mecánica cuántica que ha sido en la era de un siglo continúa ofreciendo nuevas sorpresas. Esto también es muy útil, porque la mecánica cuántica es la base de todas las tecnologías digitales», Olle Eriksson, presidente del Comité Nobel de Física, en un comunicado.

El Comité Nobel agregó que la tecnología cuántica se ha utilizado durante mucho tiempo en la vida diaria, por ejemplo, en transistores, que son los principales componentes de la microcip de computadora moderna.