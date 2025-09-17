Tres celebrados mientras los aldeanos atacan a los policías en el distrito de Maharashtra de Palghar







Tres personas fueron arrestadas después de que los aldeanos en el distrito de Palghar de Maharashtra supuestamente bloquearon vehículos vinculados a un proyecto de energía y atacaron policía Los oficiales que intentaron intervenir, dijeron un funcionario el miércoles.

El incidente tuvo lugar el martes por la noche en el pueblo de Kurje, ubicado en Vikramgad Taluka, según la agencia de noticias PTI.

Según los funcionarios, la confrontación comenzó cuando los residentes locales, que se oponían al proyecto de energía, impidieron que los vehículos relacionados con el proyecto ingresen al área.

Después de ser alertado, un equipo de policías de la estación de policía de Vikramagad llegó a la aldea e intentó pacificar a los aldeanos. Sin embargo, los residentes se negaron a permitir que los vehículos continúen, dijo el funcionario, informó la agencia de noticias PTI.

Durante este tiempo, 15-20 aldeanos supuestamente atacaron el policía equipo, hiriendo a algunos de los policías, dijo el funcionario.

Se ha registrado un caso y se han arrestado a tres personas, dijo el funcionario, y agregó que se están haciendo esfuerzos para localizar a otros acusados ​​en el caso.

Maharashtra: Dos mujeres naxalitas asesinadas en el encuentro policial en Gadchiroli

Dos mujeres maoístas fueron asesinadas en un encuentro con la policía en Gadchiroli Distrito, dijo la policía el miércoles.

La policía declaró que recibieron información de que algunos miembros de Gatta Los estaban acampando en el bosque cerca de la aldea de Modaske bajo la estación de policía Gatta Jambhiya en Etapalli Taluka.

«Se lanzó una operación bajo Addnl SP Aheri Satya Sai Karthik, junto con 5 unidades C60, desde Aheri. Neelotpal, Superintendente de Policía, Gadchiroli.

La búsqueda de la jungla resultó en la recuperación de dos cuerpos maoístas femeninos, junto con un rifle automático AK-47, una pistola sofisticada, municiones viva, una gran cantidad de literatura y pertenencias.

Otras operaciones continúan en el área.

A principios de septiembre, dos naxalitas, cada uno con una recompensa de Rs 8 lakh, fueron asesinados en un encuentro con fuerzas de seguridad en el distrito de Bijapur de Chhattisgarh el viernes por la mañana, dijo la policía.

Según los funcionarios, actuando sobre aportes de inteligencia creíbles sobre la presencia de maoístas en la región suroeste de BijapurUna operación de búsqueda fue lanzada por un equipo de la Guardia de Reserva de Distrito (DRG). La operación condujo a un intercambio de incendio en la mañana del 12 de septiembre, durante el cual dos maoístas fueron asesinados.

(Con insumos de agencias)





Fuente