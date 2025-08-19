Tres asesinados en el tiroteo en el bar de la ciudad de Nueva York; Dos tiradores todavía fugitivos







Dos de las tres personas mataron en un bar disparando en el Ciudad de Nueva York Borough de Brooklyn se encontraba entre los cuatro tiradores que abrieron fuego dentro del edificio, dijo el lunes el comisionado de policía de la ciudad.

Jamel Childs, de 35 años, y Marvin St. Louis, de 19 años, ambos de Brooklyn, fueron vistos en un video de vigilancia que discutió en el Taste of the City Lounge en Crown Heights poco antes de las 3:30 a.m. del domingo, dijo la comisionada Jessica Tisch. Unos 10 minutos después, St. Louis se acercó a los niños y abrió fuego, y los niños y otros dos hombres dispararon hacia atrás. Tanto Childs como St. Louis recibieron varios disparos y fueron declarados muertos en un hospital poco tiempo después del tiroteo. El tercer hombre asesinado, el residente de la ciudad de 27 años, Amadou Diallo, fue declarado muerto en la escena. Las autoridades dijeron que Diallo parece haber sido un espectador inocente.

Otros dos hombres que también abrieron fuego en el bar permanecieron en general el lunes, dijo Tisch, pero no reveló más detalles sobre ellos. Un posible motivo para el tiroteo permanece bajo investigación, pero las autoridades han dicho que parece estar relacionada con las pandillas. Tisch dijo el lunes que Childs tenía un largo historial policial y figura en una base de datos de la policía como miembro de Nación puebloque describió como una «pandilla violenta» que «aterroriza a Brooklyn» y es responsable de seis tiroteos este año. Dijo que tres personas que sobrevivieron al tiroteo también tienen vínculos con esa pandilla, pero St. Louis no tenía «historia criminal relevante».

Catorce personas fueron disparadas en general en el incidente, pero no se cree que ninguna de las lesiones de los sobrevivientes sea mortal, dijo el alcalde Eric Adams el lunes. Los investigadores encontraron al menos 42 tramas de conchas de armas de calibre 9 mm y .45 y un arma de fuego en una calle cercana después del tiroteo. Adams y el fiscal general estatal Letitia James se unieron a docenas de personas en una vigilia para las víctimas fuera del bar el lunes por la noche. Se celebró un momento de silencio y los líderes religiosos lideraron al grupo en las oraciones.

‘¿Qué pasó en el Sabor de la ciudad No es un reflejo de nuestra ciudad «, dijo Adams, señalando gotas en tiroteos y otros delitos en la ciudad este año. James agregó: «Y rezo para que todos nos unamos. Dejar las armas. Reconozca que la violencia nunca es la respuesta. Reconozca que hay demasiadas madres, abuelas y padres y abuelos en este momento que están llorando, y tenemos el poder en nuestras manos para detener la violencia.

Fue el segundo tiroteo masivo en unas semanas en la ciudad de Nueva York durante un año que de otra manera ha visto una disminución de la violencia armada. El 29 de julio, un hombre acosó una torre de oficinas de Manhattan con un rifle, hirió a una persona y mató a otras cuatro. Didarul Islam, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York, estaba entre los que murieron en ese tiroteo. Su esposa dio a luz el domingo por la noche a un niño, su tercer hijo juntos.

