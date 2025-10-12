Tres arrestados en Bengala Occidental por violación en grupo de estudiante de medicina







Tres personas fueron arrestadas el domingo por su presunta participación en la «violación en grupo» de una estudiante de una facultad de medicina privada en Bengala Occidental Distrito de Paschim Bardhaman, dijo la policía, informó la agencia de noticias PTI.

La policía aún no ha revelado las identidades de los tres acusados ​​arrestados.

«Hemos arrestado a tres personas en relación con el caso. Están siendo interrogadas. Es un caso muy delicado y daremos más detalles más adelante», dijo un oficial de policía a PTI.

Fuentes policiales dijeron que teléfonos móviles de los tres imputados también fueron incautados, informó PTI.

La estudiante de medicina procedente de Jaleswar, Odisha, fue presuntamente violada por unos hombres en Durgapur, dijo la policía el sábado.

El incidente tuvo lugar fuera del campus de la facultad de medicina privada en Durgapur el viernes por la noche cuando la estudiante de segundo año salió a cenar con una de sus amigas.

Los padres de la niña, que se apresuraron a llegar a Durgapur desde Odishapresentó una FIR en la comisaría de policía de New Township.

Se afirmó que el estado de salud de la sobreviviente estaba «mejorando» ya que está recibiendo tratamiento en la universidad privada y el hospital donde estudiaba, dijo el oficial, agregando que había dado su declaración a las fuerzas del orden.

«Los tres acusados ​​fueron localizados mediante el método de descarga de torres de telefonía móvil. Podría haber más personas involucradas en el crimen y se están realizando búsquedas. También estamos tratando de averiguar si estas personas eran conocidas de la superviviente o de su amiga con la que había salido fuera de la universidad. El papel de su amiga también está bajo escrutinio», dijo una fuente policial a PTI.

Los acusados ​​habían utilizado el teléfono móvil del superviviente para llamar a otro acusado para el lugar del crimenDijo, y agregó que les ayudó a identificar los números de teléfonos móviles de todos los acusados, dijo.

El sábado se llevaron a cabo múltiples redadas en las zonas adyacentes a la universidad privada para capturar a los acusados.

Los expertos forenses también recogieron pruebas de la selva donde ocurrió el incidente, dijo.

Se conoció que representantes de la Comisión de Mujeres de Bengala Occidental Era probable que visitaran la universidad durante el día y hablaran con la sobreviviente y sus padres.

Representantes del Foro de Médicos de Bengala Occidental (WBDF) y Abhaya Manch visitarán la universidad más tarde el domingo. Condenaron la violación en grupo de la estudiante de MBBS, dijo el presidente de la WBDF, el Dr. Kaushik Chaki.

El incidente ha provocado confusión política entre el gobernante Congreso Trinamool y los partidos de oposición.

incitó Odisha El Ministro Principal, Mohan Charan Majhi, expresará su preocupación e instará a su homólogo de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, a tomar medidas rápidas contra los perpetradores.

(Con aportes de PTI)





