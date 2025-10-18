Tres advertencias siguen siendo traviesas, ¡reorganización!

Sábado, 18 de octubre de 2025 – 17:20 WIB
Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dar un ultimátum ministro y su personal en Gabinete rojo y blanco para funcionar correctamente. Prabowo admitió que no dudaría en reemplazar o reemplazarremodelación si ellos travieso.
Así lo transmitió Prabowo durante la sesión abierta del Senado para la inauguración de nuevos estudiantes en la Universidad Nacional de la República de Indonesia (UKRI), Bandung, el sábado 18 de octubre de 2025.
Inicialmente, Prabowo dijo que sus ministros eran grandes figuras. Sin embargo, si alguien se porta mal, no duda en avisar.
«Porque mis subordinados son geniales. Sí, si hay una o dos personas traviesas, les advertiré, ¿verdad?» Dijo Prabowo.
Prabowo dijo que la advertencia se daría tres veces. Si ha sido advertido tres veces pero sigue siendo travieso, Prabowo reorganizará al ministro.
«Una advertencia sigue siendo mala, todavía no quieres escuchar, dos advertencias. Tres veces, qué hacer, reorganizar. Debe ser reemplazado porque por el bien del Estado nacional y del pueblo no debe haber lástima. Aquellos que sienten lástima por el pueblo indonesio», dijo.
Prabowo en esa ocasión también admitió que no tenía ningún problema en ser odiado, siempre y cuando el odio no viniera del pueblo.
El ex Ministro de Defensa ni siquiera quiere preocuparse si hay partidos que lo odian, incluidos corruptores.
«Está bien que me odien siempre y cuando mi gente no me odie. Si soy odiado por ladrones corruptos, manipuladores, estafadores codiciosos, está bien, no hay problema», dijo Prabowo.
Aun así, Prabowo admitió que no cerró los ojos. Incluso le advirtieron a menudo que los corruptores podían hacer cualquier cosa con su dinero. Incluso, creando una gran manifestación que lo exija.
«Me advirtieron: ‘Señor, tenga cuidado, señor, tienen mucho dinero y pueden pagar la manifestación’. No importa, lo importante es que el pueblo indonesio me apoye, no tengo dudas», dijo.
«No tengo ninguna duda, lo enfrentaré. Si hay corruptores, ladrones, lo enfrentaré junto con mis hermanos y hermanas, estoy seguro, estoy seguro de que el pueblo indonesio está detrás de mí», concluyó Prabowo.
Para su información, durante su casi un año en el cargo, el Presidente Prabowo ha llevado a cabo reorganizaciones ministeriales o de gabinete en tres ocasiones. Prabowo llevó a cabo la primera reorganización en febrero de 2025.
En esta primera reorganización, Prabowo reemplazó a Satryo Brodjonegoro, quien se desempeñaba como Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología (Mendiktisaintek), por Brian Yuliarto.