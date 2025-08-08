Tres acusados en el caso de corrupción de LPEI fueron acusados de pérdida de RP958.38 mil millones

Yakarta, Viva – Un total de tres presuntos acusados de casos corrupción relacionado con la provisión de facilidades de crédito por el Instituto de Financiación de Exportaciones de Indonesia (LPEI) En el período 2015-2018 fue acusado de daño nación ascendiendo a RP958.38 mil millones.

Fiscal El fiscal (fiscal) de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Joko Hermawan dijo que los tres acusados, a saber, el presidente del presidente de PT Petro Energy Newin Nugroho, director de Petro Energy, Susi Mira Dewi Sugiarta, y el Presidente Comisionado Petro Energy Jimmy Masrin.

El presidente de PT Petro Energy Newin Nugroho (NN) fue detenido oficialmente por el KPK sobre el supuesto caso de corrupción de LPEI

«Los tres han cometido o participado en cometer actos contra la ley al enriquecerse a sí mismas, a otras personas o una corporación, lo que puede dañar las finanzas estatales», dijo el fiscal en el juicio de leer la acusación en el Tribunal de Corrupción de Yakarta (corrupción) el viernes.

El fiscal reveló la Ley contra la tercera ley que supuestamente enriquecía a Jimmy como el propietario de beneficios (propietario beneficioso) de Petro Energy de Rp600 mil millones y 22 millones de dólares estadounidenses (EE. UU.) O equivalente a RP358.38 mil millones (tasas de cambio de RP16,290 por dólar estadounidense).

Se dijo que los acusados, utilizando un contrato ficticio, habían presentado una solicitud de instalaciones de financiamiento de energía de Petro a LPEI.

Luego, los tres supuestamente supuestamente usaban activos básicos o documentos de desembolso subyacentes en forma de órdenes de compra, también conocidas como orden de compra (PO) y facturas, facturas de alias que no estaban de acuerdo con la situación real para desembolsar las instalaciones financieras de LPEI a Petro Energy.

«Los acusados han utilizado instalaciones de financiamiento de crédito proporcionadas por LPEI a PT Petro Energy, que no está de acuerdo con el propósito de financiar las instalaciones», dijo el fiscal.

El fiscal sospecha que los acusados cometieron actos de corrupción junto con el director de LPEI I Dwi Wahyudi y el director implementador de LPEI IV, Arif Setiawan, que fue procesado por separado.

Por lo tanto, las acciones de los tres acusados están reguladas y amenazadas con delitos penales en el Párrafo 2 (1) o el Artículo 3 Juncto 18 de la ley (Ley) Número 31 de 1999 sobre la erradicación de la corrupción según lo modificado y agregado con la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 Párrafo (1) del primer Código Penal Jo. Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal. (Hormiga)