Trent Williams les da a los 49ers buenas noticias después de la victoria sobre los Colts

49ers de San Francisco‘ Trent Williams tiene 37 años, y Su carrera en la NFL podría terminar después de esta temporada, ya que tendrá 38 años una vez que comience la campaña de 2026. Sin embargo, para Williams la edad no es más que un número.

Durante su aparición posterior al juego en ESPN con Scott Van Pelt después de la victoria de la Semana 16 sobre los Potros de IndianápolisLos fanáticos de los 49ers cantaban en voz alta y consistentemente “un año más”, un canto que la transmisión no podía ignorar. Van Pelt le pidió al veterano de los 49ers que respondiera a la multitud. y esto es lo que dijo:

«Estoy lejos de terminar», dijo Williams a los fanáticos de los 49ers entre la multitud en el Lucas Oil Stadium (h/t KNBR). «Entonces, sí, tenemos algunos años más».

Además, Van Pelt aprovechó la respuesta a la multitud para entusiasmarlos aún más con lo que Williams había dicho.

«Oye, dice que aún no ha terminado», añadió Van Pelt. «Va a repetirlo. El espectáculo continúa. El espectáculo continúa. Es El lobo de Wall Street».

Trent Williams reveló sus intenciones futuras

En 2024, después de reestructurar su contrato y firmar un contrato de tres años y $82,66 millones que lo mantiene bajo contrato para la próxima temporada, Williams dijo que quería jugar hasta los 30 y posiblemente los 40.

«Voy a jugar todo el tiempo que pueda», dijo Williams (h/t ESPN). «Mientras me sienta un jugador productivo. Mientras sienta que tengo algo que ofrecer, querré jugar al fútbol. Eso es todo lo que he hecho desde segundo grado.

“He visto [Andrew] Whitworth ganó un Super Bowl a los 41 o 42 años. Es como, ¿por qué no yo? Entonces, ¿quién sabe si te compensarán en lo más alto de tu puesto a la edad de 40 años? Pero no creo que eso importe. A mí si todavía podría estar ahí fuera. Sólo quiero seguir derribando barreras. Y sé que a mi edad probablemente no ha habido mucha gente que juegue a un nivel All-Pro aparte de un mariscal de campo”.

Será interesante ver si Williams es capaz de jugar hasta los 40 años y si esos juegos se realizarán con San Francisco. No obstante, la multitud en Indianápolis probablemente espera que así sea.

Los 49ers tienen un final desafiante para la temporada 2025 de la NFL

Con los 49ers asegurados en un lugar para los playoffs, la atención ahora se centra en su clasificación y la posibilidad de un título divisional, dependiendo de cómo se desarrollen los juegos finales. Para asegurar la corona de la NFC Oeste, deben ganar al menos los dos enfrentamientos restantes, enfrentando una dura competencia en el camino.

Los dos últimos oponentes de San Francisco son los Osos de chicago y Halcones Marinos de Seattleambos ya están en camino a los playoffs y todavía luchan por su propia posición divisional. La ventaja para los 49ers proviene de jugar estos partidos en el Levi’s Stadium, donde el público local podría brindar un impulso crucial.

No obstante, Williams está preparado para el desafío de lo que las próximas dos semanas traerán para los Niners mientras intentan no solo ganar la NFC Oeste pero también asegurar el puesto número 1 en la conferencia.

«Es importante, pero no es el principio ni el fin de todo», dijo Williams a los periodistas (h/t 95.7 El juego). «Tenemos dos equipos de playoffs por delante. Estoy emocionado de ver cómo nos enfrentaremos». hay un excelente oportunidad nosotros podría Ver a uno de esos dos equipos en los playoffs. La semilla número uno es importante, pero no es lo primero que tenemos en mente”.