Trent Alexander-Arnold regresa oficialmente a Liverpool con un emotivo mensaje

VIVA – Anfield vuelve a recibir a Trent Alexander-Arnold, pero esta vez no como un héroe Liverpool. El zaguero inglés regresó al estadio que le dio a conocer vistiendo una camiseta real madridsu nuevo club que desafiará a los Rojos en Campeones de LigaMiércoles por la mañana WIB, 5 de noviembre de 2025.

Sin embargo, detrás de este prestigioso duelo, hubo un momento emotivo que hizo que el ambiente en Anfield fuera diferente. Alexander-Arnold aprovechó su regreso para presentar sus últimos respetos a su amigo, Diogo Jotaquien falleció trágicamente hace unos meses.

Jota y su hermano menor, André Jota, murieron en un accidente automovilístico en España el pasado mes de julio. En ese momento, Alexander-Arnold solo había dejado el Liverpool por el Real Madrid durante un mes con un valor de transferencia de alrededor de £8,4 millones. No había tenido tiempo de despedirse directamente de su amigo.

Esta oportunidad llegó justo antes del partido contra el Liverpool. El lunes por la noche, hora local, se vio a Trent saliendo del estadio de Anfield y depositando una corona de flores frente a la puerta del legendario estadio. Entre las flores, había una carta escrita de su propia mano.

«Mi amigo Diogo. Te extrañamos mucho, pero aún así te amamos. Los recuerdos tuyos y de Andre siempre vivirán. Sonrío cada vez que pienso en ti y nunca olvidaré los hermosos momentos que compartimos. Te extraño todos los días, amigo mío. Con amor, Trent y familia. Por siempre el número 20. YNWA», escribió Alexander-Arnold.

Además de la corona de flores, Trent también dejó una palanca de control roja de PlayStation con las palabras «Forever a champion 20. TAA», un símbolo de respeto por el amor de Jota por el mundo de los videojuegos.

Este emotivo momento también fue presenciado por varias figuras del Real Madrid, incluido el entrenador Xabi Alonso, que también es una ex estrella del Liverpool, así como Dean Huijsen y la leyenda del club Emilio Butragueño.

El propio Liverpool ha dejado en reposo la camiseta número 20 de Jota como forma de respeto. Junto a Alexander-Arnold, Jota fue una parte importante de los Rojos que ganaron varios títulos prestigiosos, entre ellos la Premier League, la Copa FA y dos Copas de la Liga.

Ahora, Alexander-Arnold volverá al césped de Anfield no como colega, sino como oponente. Sin embargo, detrás de las rivalidades y los nuevos colores que viste, la calidez y los recuerdos del pasado siguen vivos, lo que demuestra que, por encima de todo, el fútbol también se trata de amistad y pérdida.