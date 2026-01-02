Trenes locales de Mumbai: reconstruyendo el sustento de una ciudad que nunca se detiene







Por más de veinte millones mumbaikarsEl tren local no es sólo transporte: es rutina, resiliencia y confiabilidad. La red de ferrocarriles suburbanos aquí es más que infraestructura; es el pulso de la ciudad. Cada mañana, antes del amanecer, las plataformas se llenan de personas que persiguen sus medios de vida y sus aspiraciones. Cada noche, el último local se lleva a casa una ciudad que se niega a frenar.

Mantener este vasto sistema seguro, confiable y capaz de manejar la creciente demanda es uno de los desafíos de movilidad urbana más complejos del mundo. A medida que la ciudad se vuelve más densa y rápida, Western and Central Railway está emprendiendo una transformación silenciosa pero decidida para ampliar la capacidad, modernizar las estaciones, mejorar la seguridad y hacer que los desplazamientos diarios sean más humanos. En los últimos años, hemos emprendido una de las fases de mejora más intensivas en la historia del ferrocarril suburbano de Mumbai, no a través de proyectos aislados, sino a través de un enfoque coordinado que abarca todo el sistema.

El ferrocarril suburbano de Mumbai opera en una de las densidades más altas a nivel mundial. Western Railway (WR) ofrece más de 1400 servicios suburbanos diariamente, mientras que Central Railway (CR) opera alrededor de 1810 servicios en sus corredores Main Line, Harbour Line y Trans-Harbour. Con terreno limitado y una demanda cada vez mayor, la expansión de la capacidad requiere una planificación precisa.

Capacidad en expansión

Trabajando para hacer realidad la visión del Primer Ministro Viksit Bharat, se están realizando todos los esfuerzos posibles para desarrollar la infraestructura ferroviaria en Mumbai. Actualmente se están llevando a cabo múltiples proyectos por un valor de más de 8.000 millones de rupias para transformar la forma en que nuestros estimados viajeros viajan en nuestro sistema suburbano agregando capacidad crítica y ampliando el alcance a través de corredores congestionados. Las ampliaciones de las carreteras Borivli-Virar y Virar-Dahanu segregarán el tráfico suburbano y de la línea principal en los tramos norte de WR, permitiendo significativamente más servicios locales. El corredor Panvel-Karjat creará un vínculo vital, reduciendo el tiempo de viaje en casi 30 minutos y al mismo tiempo aliviará la presión sobre la línea central principal. Los proyectos Kalyan-Asangaon y Kalyan-Badlapur abordan cuellos de botella críticos donde las vías existentes operan más allá del 150 por ciento de su capacidad. Se espera que estos múltiples proyectos nuevos de infraestructura y expansión de redes creen más del 30 por ciento de nueva capacidad para nuestros viajeros suburbanos durante los próximos cuatro a cinco años.

Estaciones que funcionan

Las vías y los trenes por sí solos no pueden resolver la congestión a menos que las estaciones se rediseñen para adaptarse a las realidades actuales. muchos de Estaciones de Bombay Se construyeron hace décadas y hoy en día soportan un tránsito mucho más allá de su capacidad original. En el marco de MUTP-3A y el plan de la estación Amrit Bharat, se están mejorando integralmente las principales estaciones de ambas zonas ferroviarias. La atención se centra en amplias plataformas elevadas, puentes peatonales adicionales, escaleras mecánicas, ascensores, mejor iluminación, señalización más clara y una circulación de pasajeros más fluida. Además, solo en 2024-25, se invirtieron más de 500 millones de rands en mejorar y mejorar las instalaciones de servicios para pasajeros en las divisiones de CR y WR de Mumbai, con especial énfasis en la elevación y extensión de plataformas, la provisión de ascensores y escaleras mecánicas y otras instalaciones clave.

La estación Khar Road en el WR se ha convertido en un punto de referencia, con su gran plataforma elevada que alivia la congestión de la plataforma. Se están realizando mejoras similares en Kandivli, Mira Road, Bhayandar, Vasai, Nallasopara y Santacruz. En CR, estaciones como Dombivli, Ghatkopar, Mulund, Bhandup, Chembur, Govandi y Mankhurd están experimentando mejoras visibles.

En girarSe está construyendo una nueva plataforma para dar cabida a trenes de 15 vagones, mientras que las estaciones a lo largo del corredor Virar-Dahanu se están mejorando con oficinas de reservas, puentes peatonales, iluminación y servicios mejorados.

La accesibilidad es esencial

La accesibilidad se ha convertido en un pilar central del desarrollo de la estación. Se han instalado cientos de ascensores y escaleras mecánicas en las estaciones suburbanas, lo que facilita el viaje diario a las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y las familias. Más de 748 ascensores y escaleras mecánicas ahora están monitoreados digitalmente a través de un sistema centralizado, lo que permite un seguimiento en tiempo real y una restauración más rápida en caso de fallas. Este cambio del mantenimiento reactivo al proactivo ha mejorado significativamente la confiabilidad.

Mejoras de infraestructura incluyen la instalación de rampas, baldosas táctiles en los bordes de las plataformas para evitar que los pasajeros de Divyangjan caigan a las vías, y compartimentos exclusivos para Divyangjan y para personas mayores con señalización pintada en las interfaces de los autobuses para una fácil identificación. Las actualizaciones recientes de las estaciones priorizan la accesibilidad con características como mostradores aptos para discapacitados y vías táctiles para un movimiento fluido, lo que representa esfuerzos continuos para transformar una de las redes de pasajeros más transitadas del mundo en un sistema más accesible para todos los pasajeros.

Durante los últimos siete u ocho años, ha habido un enfoque renovado en la construcción de nuevos puentes viales (ROB) y puentes peatonales (FOB) antiguos, así como en la renovación de ellos, para brindar más libertad y comodidad al viajar. En los últimos años, en colaboración con las autoridades locales, hemos desmantelado y reconstruido 29 ROB y 111 FOB, y hay más en construcción.

Material rodante moderno

Seguridad de los pasajeros sigue siendo primordial. La transición hacia puertas automáticas en los trenes de cercanías, junto con la inducción de rastrillos de nueva generación, marca un paso significativo en la reducción de los accidentes provocados por la masificación y los embarques inseguros.

Los trenes locales AC de puertas cerradas de Mumbai representan una mejora transformadora para los 80 lakh de viajeros diarios de la ciudad. El sistema de puertas automáticas mejora drásticamente la seguridad al evitar que los pasajeros se cuelguen de los estribos o aborden trenes en movimiento, prácticas peligrosas. Más allá de la seguridad, los autocares con aire acondicionado ofrecen una comodidad de viaje superior con temperatura regulada, ruido reducido e interiores protegidos que protegen a los pasajeros del calor extremo y las condiciones del monzón.

El promedio diario de pasajeros locales de AC en Mumbai se duplicó con creces, de 99.000 en 2022-23 a 2.48.000 en 2025-26, lo que subraya claramente la creciente condescendencia por parte de nuestros estimados viajeros. El entorno cerrado garantiza una circulación de aire más limpia y dignidad durante las horas punta de mayor afluencia. Dadas la creciente población de Mumbai y las expectativas de los viajeros, se considera esencial la transición a un sistema suburbano totalmente AC de manera gradual. Estandarizaría los protocolos de seguridad en todos los servicios, brindaría comodidad constante independientemente del tipo de boleto y posicionaría la red ferroviaria de Mumbai como un sistema de transporte de clase mundial digno de la capital financiera de la India. Al mismo tiempo, se siguen fortaleciendo los servicios distintos de los AC para garantizar la asequibilidad y la inclusión.

Herramientas digitales

La tecnología está remodelando silenciosamente la forma en que los viajeros interactúan con el sistema ferroviario. Los pagos con UPI y códigos QR ahora están disponibles en los mostradores de reservas, ATVM y máquinas POS.

La aplicación UTS on Mobile ha reducido las colas y simplificado la emisión de boletos durante las horas pico, y ahora se está integrando con la aplicación Rail One. La aplicación Mumbai One y la tarjeta inteligente Mumbai 1 han llevado la integración un paso más allá, permitiendo viajar sin problemas en trenes suburbanos, metro, monorraíl y autobuses urbanos. Los indicadores de trenes en tiempo real, los sistemas de anuncios públicos mejorados y el monitoreo centralizado de los servicios garantizan que los viajeros estén mejor informados y los problemas se resuelvan más rápido.

También se ha rediseñado la comprobación de billetes. Iniciativas como NAMASTE Abhiyan se centran en combinar firmeza con dignidad. El personal de control de billetes está equipado con terminales portátiles, mientras que las cámaras corporales y las áreas monitoreadas por CCTV mejoran la transparencia y la seguridad, reduciendo la fricción entre el personal y los pasajeros. Equipos dedicados garantizan que se desaconsejen los viajes sin boleto tanto en servicios con aire acondicionado como sin aire acondicionado.

Socio natural

La creciente red de metro de Mumbai, en particular la Aqua Line 3, en pleno funcionamiento, se ha convertido en un fuerte modo complementario. Al absorber viajes de corta y media distancia a través de densos corredores comerciales, los servicios de Metro ayudan a reducir la presión sobre los trenes suburbanos. La emisión de billetes integrada garantiza que los viajeros experimenten el transporte público como un sistema conectado.

Camino por delante

El sistema ferroviario suburbano de Mumbai debe evolucionar continuamente para adaptarse a la ciudad a la que sirve. La expansión de la capacidad, las estaciones modernas, las comodidades para los pasajeros, la conveniencia digital, las mejoras de seguridad y la integración de Metro no son iniciativas aisladas: son parte de una visión a largo plazo y nos esforzaremos por lograrlas. Siempre es alentador ver el inmenso apoyo que recibimos de nuestros pasajeros y esperamos que esto continúe. Como usuarios, tenemos la responsabilidad colectiva de mantener la limpieza de nuestras estaciones de tren. Actos simples como tirar los desechos en los cubos de basura, no escupir en las plataformas, evitar tirar basura e informar sobre condiciones antihigiénicas pueden transformar nuestras estaciones en espacios más limpios y saludables. Cuando tratamos nuestras estaciones de tren con el mismo cuidado que mostramos a nuestros hogares, no solo creamos una experiencia de viaje más placentera para nosotros mismos, sino que también demostramos respeto por los demás pasajeros, el personal ferroviario y nuestra ciudad.

Mumbai se mueve porque se mueven sus trenes locales. Fortalecer este salvavidas sigue siendo nuestro compromiso inquebrantable, hoy y en las próximas décadas.

(Vivek Kumar Gupta es el director general de Ferrocarriles Central y Occidental)





