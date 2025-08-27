Trayendo a un grupo de Golkar para encontrarse con Prabowo, Bahlil discutió MBG a la coalición política

Yakarta, Viva – Presidente del DPP Golkar, Bahlil Lahadalia afirmó discutir varios temas con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio del Estado el miércoles 27 de agosto de 2025. En la reunión que duró casi 3 horas, Bahlil discutió el desarrollo de programas gubernamentales con Prabowo.

Por ejemplo, dijo, el programa de alimentación nutricional gratuita (MBG), la escuela de personas, la cooperativa roja y blanca.

«Llevamos a cabo una discusión muy constructiva, relacionada con diversos desarrollos en nuestra nación. Especialmente programas realizados por el Presidente con respecto a la aplicación del Artículo 33 con respecto a la gestión de los recursos naturales, MBG, luego la Cooperativa Roja y Blanca, Escuelas para las Escuelas de las personas», dijo Bahlil a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Jakarta, miércoles 27 de agosto de 2025.

Presidente del Partido Golkar Bahlil Lahadalia en Palu, Central Sulawesi

Además de discutir los programas gubernamentales, Bahlil también discutió el sistema político para la nación. Consideró que la coalición política debe estar en una dirección más productiva en el futuro.

«Creo que esta es una discusión que creo que es muy productiva, porque hablamos no solo ahora, sino que también hablamos de cómo la coalición en el futuro es mejor y más productiva», dijo Bahlil.

«Ya, por supuesto, eso es todos nosotros en el contexto de cómo podemos darnos cuenta de cuál es el programa del programa del presidente en Asta Cita», continuó.

Informó anteriormente, el presidente general Fiesta Golkar Bahlil Lahadalia trajo a un grupo de partidos visitó el Palacio Estatal, Central Yakarta, el miércoles 27 de agosto de 2025.

El presidente Prabowo inaugura el National Brain Hospital Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Los otros administradores de DPP del Partido Golkar que también estuvieron presentes fueron Adies Kadir, Ahmad Doli Kurnia, Meutya Hafid, Nurul Arifin, Idrus Marham, Ace Hasan Syadzily, Wihaji, Putri Komarudin, Diah Roro Esti.

Además, también apareció Agus Gumiwang Kartasasmita, Christina Aryani, Emanuel Melkiades Laka Lena, a Airin Rachmi Diany.