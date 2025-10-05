Travis Kelce recibe noticias decepcionantes antes de su cumpleaños

El Jefes de Kansas City Busque continuar su racha caliente cuando se enfrenten a los Jacksonville Jaguars el lunes por la noche del lunes por la noche en la semana 5. Un día antes del enfrentamiento de horario estelar, Jefe El ala cerrada Travis Kelce celebra su cumpleaños número 36.

Sin embargo, no espere que Kelce planee una gran fiesta. «No es un buen día, es un día molesto para mí», dijo en su podcast «New Heights». «No quiero entrar en el Grinch de los cumpleaños, pero no estoy en cumpleaños».

Kelce todavía tenía un año épico. Encontró el amor de su vida en Taylor Swift, y la pareja anunció su compromiso en agosto. Kelce le propuso matrimonio a la estrella del pop de 35 años después de que ella apareció en sus «nuevas alturas» en agosto. Durante ella Aparición de invitado récord En el programa, Swift anunció por primera vez su nuevo álbum, «The Life of a Showgirl», y su fecha de lanzamiento del 3 de octubre.

El ala cerrada All-Pro Inspirado numerosas canciones En el álbum de 12 pistas, que ya está haciendo historia. Billboard informó que «The Life of a Showgirl» vendió 2.7 millones de copias en las ventas tradicionales de álbumes, marcando la semana más grande de Swift. El único álbum con una apertura más grande es «25» de Adele, que vendió 3.378 millones de copias en su primera semana en 2015.

‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift ha roto oficialmente el récord de la semana de ventas de vinilo más grande para cualquier álbum en la historia de Nielsen, con 1.2 millones vendido el día de lanzamiento. Rompe el registro establecido por ‘El departamento de poetas torturados’, con 859k en una semana. pic.twitter.com/szme5cfot5 – Datos del gráfico (@ChartData) 4 de octubre de 2025

Sin embargo, cuando se trata de ventas de vinilo, Swift reina suprema. Los datos del gráfico publicaron: «‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift ha roto oficialmente el récord de la semana de ventas de vinilo más grande para cualquier álbum en la historia de Nielsen, con 1.2 millones vendido el día de lanzamiento. Despliota el récord establecido por ‘The Tortured Poets Department’, con 859k en una semana».

Si bien Swift continúa rompiendo nuevos discos en la industria de la música, sin embargo, Kelce recibió algunas noticias decepcionantes sobre su podcast.

El galardonado podcast de Travis Kelce y Jason Kelce fue rechazado por los Globos de Oro

Después de que los Globos de Oro anunciaron que estaban agregando una categoría de «Mejor podcast» al programa en 2026, «New Heights» reaccionó inmediatamente con interés.

El programa ganó el Premio IHeartPodcast 2025 en la categoría de Mejores Sports, superando a «The Herd with Colin Cowherd», «The Dan Le Batard Show con Stugotz», «The Bill Simmons Podcast» y «All the Smoke».

«New Heights» ganó el podcast del año en los Premios IHeartPodcast en 2024 y sigue siendo uno de los mejores podcasts deportivos de la nación. Con el continuo flujo de invitados repletos de estrellas del programa, «New Heights» parecía tener una oportunidad sólida de ser considerado para un Globo de Oro.

Sin embargo, se anunciaron los 25 finalistas para el premio «Mejor podcast», y «New Heights» no hicieron el corte. The Hollywood Reporter reveló que los siguientes podcasts siguen siendo elegibles para ganar el Globo de Oro:

20/20 (from ABC News), 48 Hours (from CBS News), Armchair Expert With Dax Shepard, Call Her Daddy, Candace, Crime Junkie, Dateline NBC, Good Hang With Amy Poehler, Morbid, MrBallen Podcast: Strange, Dark & ​​Mysterious Stories, Pardon My Take, Pod Save America, Rotten Mango, Shawn Ryan Show, SmartLess, Stuff You Should Know, The Ben Shapiro Show, The Bill Simmons Podcast, The Daily (del New York Times), The Joe Rogan Experience, The Megyn Kelly Show, The Mel Robbins Podcast, The Tucker Carlson Show, el pasado fin de semana con Theo Von y primero de NPR.

Travis Kelce sigue siendo la animadora más grande de Taylor Swift

Si bien Kelce no puede agregar «ganador del Globo de Oro» a su currículum este año, el 10 veces Pro Bowler todavía tiene mucho que celebrar. En este momento, no podía estar más orgulloso de su futura esposa y su éxito. Y «New Heights» recibiendo un grito en la pista de Swift, «Wood», probablemente significa más para el Jefe estrella.

Swift contado Radio BBC 1 que tocó todas sus nuevas canciones para Kelce después de grabarlas con Max Martin y Shellback.

«Lo jugaría para él tan pronto como volviera de Suecia», dijo Swift. «Tan pronto como regresé, lo tocaría. Sabía que este era el tipo de álbum que más le iba a amar, lo apoya mucho, pero es un verdadero tipo de vibraciones».