Travis Kelce lanza la colección American Eagle Fashion

Travis Kelce está expandiendo su huella de moda, solo un día después de anunciar su compromiso con Taylor Swift. La marca Sports and Lifestyle de Super Bowl Champ Tru Kolor está lanzando una nueva colaboración de diseño con Águila americana.

Kelce protagoniza una campaña publicitaria para la asociación («AE X TK») lanzada el miércoles, junto con algunos compañeros atletas notables. Entre los que sacuden sus chaquetas universitarias, las camisetas de inspiración vintage y los sets de cachemir son estrella del tenis en ascenso Anna Frey; El guardia de baloncesto Azzi Fudd; El mariscal de campo Drew Allar; El receptor abierto superior recluta Jeremiah Smith; La estrella de la NBA en ascenso Kiyan Anthony (hijo de Carmelo y Lala Anthony); y la gimnasta olímpica de oro Suni Lee.

Kelce dijo que mantuvo la colección en secreto «durante casi un año. Fue una oportunidad increíble para asociarse con una marca establecida donde ambas partes estaban entusiasmadas de colaborar realmente en cada decisión en el diseño y el proceso creativo».

La línea representa más de 90 piezas con un precio de entre $ 14.95 y $ 179.95, y se hizo para «evocar el estilo único de Travis, entregar una versión elevada de los elementos esenciales cotidianos y transformar siluetas clásicas en declaraciones audaces de confianza e individualidad». Los suéteres de cricket, los polos de rugby y los pantalones de carga de servicios públicos están en el menú.

La campaña es el primer lugar de Eagle American New American después de este verano brouhaha encima «Sydney Sweeney Tiene grandes jeans «. Lanzado hace un mes con la estrella de «Euphoria» y «Cualquiera que sea tú», el anuncio promocionó las bendiciones genéticas de Sweeney.

Águila americana defendido Su visión, diciendo que el anuncio «es y siempre fue sobre los jeans. Sus jeans. Su historia. Continuaremos celebrando cómo todos usan sus jeans Ae con confianza, a su manera. Los grandes jeans se ven bien en todos».

Aextk recibirá un reventón completo de marketing mientras Kelce planea sus nupcias a Swift, un momento de ruptura de Internet esta semana cuando la pareja acudió a Instagram y anunció que había propuesto. La colección verá la activación en persona, una asociación de podcast con el timbre y las adquisiciones en las plataformas de deportes de fantasía.